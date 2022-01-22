Как вероятная война Китая и Тайваня может лишить мир компьютеров, смартфонов и автомобилей

Кризис микрочипов может катастрофически усугубиться из-за опасной политической ситуации, которая складывается в Восточной Азии.

Мировая экономика до сих пор страдает от острого дефицита микропроцессоров.

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Кризис возник из-за существенного повышения спроса, который еще больше вырос после начала пандемии COVID-19. Сотни миллионов жителей Земли из-за локдаунов перешли на удаленную работу, что увеличило спрос на электронику, позволяющую работать из дома. Но пандемия — не единственная причина. Ситуацию обострила торговая война между США и Китаем, природные катаклизмы, а также пожары на двух важных предприятиях по изготовлению чипов в Японии — Asahi Kasei Microsystems и Renesas.

В настоящее время микропроцессоры используются повсеместно: в смартфонах, в электронных зубных щетках, часах, игровых приставках, пылесосах, автомобилях, в вооружении, на фермах для майнинга криптовалюты и т.д. Так что кризис наносит серьезный ущерб рядовым потребителям: из-за дефицита микросхем цены на авто и электронику растут.

И это еще не все. Кризис микрочипов может катастрофически усугубиться из-за опасной политической ситуации, которая складывается в Восточной Азии.

Дело в том, что около 80% всех микропроцессоров производится именно в Азии, а более 50% рынка занимает тайваньская компания TSMC.

[ + – ] TSMC производит около 92% наиболее совершенных микропроцессоров и поставляет свои чипы таким гигантам как AMD, Apple, Intel, NVIDIA, а также армии США.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company основана в 1987 году правительством Тайваня и частными инвесторами. За годы своего существования она стала самым крупным контрактным производителем микропроцессоров в мире, опередив американские компании. Сейчас в США производят около 12% всех полупроводников в мире, хотя в 1990 году эта цифра достигала 37%. Следует отметить, что TSMC производит около 92% наиболее совершенных микропроцессоров и поставляет свои чипы таким гигантам как AMD, Apple, Intel, NVIDIA, а также армии США.

В КНР также активно развиваются компании — производители микропроцессоров: Huawei Technologies, Tsinghua Unigroup и China Electronics. В производство чипов вкладывают колоссальные деньги, однако сбросить TSMC с "микропроцессорного Олимпа" материковым китайцам не удается. Более того, КНР до сих пор не может полностью обеспечить себя этим стратегическим товаром самостоятельно, поэтому микропроцессоров Китай импортирует больше, чем нефти.

[ + – ] Правительство Тайваня считает себя единственной легитимной властью во всем Китае Фото: pexels.com

Как же вышло, что дефицит микропроцессоров в мире может достичь катастрофических масштабов?

Дело в том, что Тайвань – это частично признанное государство, которое именует себя "Китайская республика" и чье правительство считает себя единственной легитимной властью во всем Китае. С этим не согласна китайская Коммунистическая партия, удерживающая власть на материковой части Поднебесной. КНР считает Тайвань своей провинцией, где власть в 1949 году захватили националисты, проигравшие в гражданской войне коммунистам во главе с Мао Цзэдуном.

Многие годы власти КНР декларировали планы мирного объединения с Тайванем по принципу "одна страна — две системы". Именно таким образом Гонконг и Макао (бывшие колонии Великобритании и Португалии) вошли в состав КНР в 1990-х годах. Китайские (материковые) власти предоставили им широкую автономию и возможность сохранить свои политические системы.

Однако переговоры об объединении Тайваня с КНР к таким же результатам не привели. Население и власти острова исключают возможность присоединения к коммунистическому государству, тем более после разгрома протестов в Гонконге, где власти КНР постепенно лишают этот город обещанной автономии, которая должна была действовать до 2047 года.

[ + – ] Тайвань – это частично признанное государство Фото: pexels.com

В последние годы позиция КНР по "Тайваньскому вопросу" становится все более воинственной. Военные самолеты и корабли материкового Китая все чаще и ближе подступают к Тайваню. Руководство КНР заявляет, что "историческая задача полного воссоединения Родины обязательно будет исполнена". Однако Тайвань не собирается добровольно входить в состав КНР и готов сопротивляться.

Зачем Китаю нужно присоединение Тайваня

Для компартии КНР вопрос присоединения Тайваня принципиален. Существование "другого" Китая, демократического наносит удар по престижу и легитимности КНР как законной власти в Китае. Особенно этот вопрос становится острым из-за экономических проблем, которые сейчас переживает КНР. Именно успехи в экономике на протяжении последних 30 лет сильнее всего поддерживали престиж и легитимность власти компартии.

Осенью 2021 года министр обороны Тайваня Чиу Куо Чен заявил, что напряженность в отношениях с КНР достигла максимума за последние 40 лет и что вторжение в Тайвань возможно в ближайшие 4 года.

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"К 2025 году Китай сведет к минимуму цену и боевые потери (от вторжения, – ред). Сейчас у него уже есть возможности, но он не начнет войну так легко, потому что следует принять во внимание многие другие вещи", — сказал министр.

"Другие вещи", которые мешают китайской компартии захватить остров — это, в частности, угроза вступления США в войну на стороне Тайваня, а также страх неудачного вторжения, что может нанести катастрофический репутационный удар коммунистическому Китаю.

Полномасштабная война Китайской Народной Республики с Китайской Республикой Тайвань и США, которая вполне вероятна, приведет к масштабным жертвам и к катастрофическим последствиям для мировой экономики, а не только для непосредственных участников конфликта.

А помимо прочего эта война ударит по возможности обычного человека в любой точке мира приобрести компьютер, смартфон, телевизор или автомобиль — даже в тех странах, которые не будут вовлечены в противостояние Китая, Тайваня и США

От прекращения поставок процессоров первыми пострадают непосредственные клиенты TSMC. Как уже отмечалось, это AMD, Apple, Intel, NVIDIA, а также Qualcomm, Sony и другие. То есть, из-за возможного конфликта сначала существенно подорожают (или вообще исчезнут из продажи) iPhone, видеоприставки, видеокарты. Затем недостаток чипов ударит по клиентам клиентов TSMC (автопром, медицинская сфера, связь и т.д.) и, наконец, по всей мировой экономике.

Захват Тайваня и мировой кризис микросхем. Пытается ли кто-то предотвратить катастрофический сценарий?

Да. В первую очередь, это власти США и сами производители микросхем.

Администрацию Байдена, как и его предшественника Трампа, давно беспокоит дефицит микрочипов, а также тот факт, что крупнейшие производители процессоров расположены не просто в Азии, но в КНР. В 2021 году президент США Джо Байден предпринял несколько важных шагов для решения этой проблемы. В феврале глава Белого дома подписал приказ о предотвращении перебоев со снабжением критически важной продукции, в том числе микропроцессоров. Документ предусматривает тщательную ревизию цепочек поставки этих товаров в США. Также Байден рекомендовал Конгрессу выделить 50 млрд долларов на разработку и производство микрочипов в США.

В свою очередь, компания TSMC приступила к строительству завода в американском штате Аризона. Стоимость проекта – 12 млрд долларов США. Предприятие должно приступить к работе в 2024 году.

Совместно с Sony TSMC планирует построить завод в Японии стоимостью 7 млрд долларов. Его также должны запустить в 2024 году.

Американская компания Intel заявляет о постройке новых заводов в Европе.

В целом мировые производители в ближайшее время планируют построить 29 новых предприятий в Европе, Японии, Южной Корее, Ближнем Востоке, Китае, Тайване и США.

Но успеет ли рынок микросхем справиться с дефицитом, смогут ли власти стран мира и бизнес диверсифицировать производство до начала войны — неизвестно.

О том, сможет ли Тайвань остановить вторжение Китая, читайте в статье Фокуса:

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