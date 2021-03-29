Недосчитались $61 млрд: Автоиндустрия страдает от дефицита чипов (фото)

Автомобильная отрасль переживает один из самых больших дефицитов полупроводниковой продукции за последние десятилетия.

Первые заявления о нехватке автомобильных чипов появились в конце прошлого года. А к началу весны 2021 года проблема приобрела глобальный размах и масштаб, вынуждая многих производителей сокращать выпуск автомобилей либо отправлять недособранные машины на складские площадки, чтобы установить недостающие микросхемы после того, как дефицит будет ликвидирован.

В итоге автопроизводители несут убытки, поставщики спешно ищут возможности для наращивания выпуска микросхем, а покупатели в отдельных странах из опаски дефицита товарных машины в автосалонах начинают скупать все подряд.

COVID всему вина

Первопричиной глобальной нехватки полупроводников стала пандемия коронавируса и, как следствие, резкое падение продаж новых автомобилей весной 2020 года. Последовавший за этим рост активности в автомобильной отрасли стал неожиданностью для производителей полупроводников. На тот момент все свободные объемы чипов были направлены на бытовую электронику.

Компьютеры и игровые консоли, спрос на которые во время пандемии только увеличился, нуждались в тех же полупроводниках. Сейчас производители чипов выполняют заказы отрасли бытовой электроники, а автомобильная промышленность ждет своей очереди. Это и ряд других перегибов в цепочке поставок и привели к нынешнему дефициту.

Глобальная нехватка, большие убытки

Особенно четко масштабы дефицита автомобильных чипов стали видны в начале 2021 года. Такие компании как General Motors, Ford, Stellantis, Toyota, Volkswagen, Honda, Nissan и Subaru вынуждены были останавливать или корректировать производства с учетом имеющихся запасов полупроводников и спроса на конкретные модели.

[ + – ] Фото: Flickr

По подсчетам Bloomberg, дефицит чипов в глобальном масштабе обойдется автомобильной отрасли в 61 млрд долларов, а в течение первого квартала этого года во всем мире будет произведено на 1 млн автомобилей меньше. Каждый такой автомобиль нуждается, по меньшей мере, в 100 микросхемах, используемых во всех важных компонентах, от дисплеев до трансмиссии.

От Америки до Японии

В связи с дефицитом полупроводников компания Ford откорректировала производственные графики на пяти своих заводах в Северной Америке: на заводе грузовых автомобилей в Мичигане, заводах в Канзас-Сити, Чикаго, Луисвилле и Онтарио (Канада). Эти пять заводов собирают такие модели, как Explorer , F-150, Escape и Edge, а также Lincoln Corsair, Nautilus и Aviator.

Аналогичные последствия нехватка полупроводников имела и для General Motors. В частности, заводы в Мексике и штате Миссури (США) производят частичную сборку автомобилей. Доукомплектовывать их планируют уже после того, как появятся необходимые для этого микрочипы. Это касается моделей Chevrolet Colorado и Blazer, а также полноразмерных фургонов Chevrolet и GMC. На трех других заводах концерна, которые отвечают за Cadillac XT4, Chevrolet Malibu, Equinox и GMC Terrain рабочий график был откорректирован.

Отрегулировать производство на своих завода в Северной Америке пришлось и недавно образованному альянсу Stellantis (слияние Peugeot S.A. и Fiat Chrysler Automobiles), который в общей сложности охватывает 14 марок автомобилей. В частности изменения были внесены в работу двух заводов в Канаде (Онтарио), Иллинойсе и Мексике. Эти четыре завода производят Dodge Journey, Charger и Challenger, Jeep Compass и Cherokee, а также Chrysler 300, Pacifica и Voyager.

[ + – ] Сборка Ford Ranger FX4. Фото: Ford

Также остановлен завод Toyota в Техасе, где собирают пикапы Tacoma и Tundra. Как сообщили в компании, в первую очередь из-за нехватки чипов пострадает именно Tundra.

Проблемы с чипами испытывает завод Volkswagen в Пуэбле (Мексика), где собирают Jetta, Taos и Tiguan. В основном, сокращено производство седана Jetta.

Не осталась в стороне общих проблем и Honda. Как мы писали ранее, изменен график работ на всех американских заводах компании, в том числе на заводах в Огайо, Алабаме, Индиане и Онтарио (Канада). По информации Bloomberg, под сокращение попали модели Honda Accord, Civic, Insight и Odyssey, а также Acura RDX.

Subaru пришлось ограничить выпуск Ascent (на нашем рынке кроссовер известен как XV), Legacy, Outback и Impreza в Индиане. Также сократилось производство на заводе Nissan Canton в Миссисипи. В полном объеме производится сборка только пикапов Nissan Frontier и Titan.

Кто компенсирует убытки

По прогнозам британской аналитической компании IHS Markit, спрос на автомобильные чипы производители полупроводников смогут удовлетворить только в третьем квартале этого года.

[ + – ] Фото: Flickr

Компании Ford полупроводниковый кризис будет стоить $1,5—2 млрд недополученных прибылей. Концерн General Motors прогнозирует, что в этом году его прибыль снизится на $1 млрд, до $2,5 млрд.

Ранее Volkswagen пригрозил, что потребует возмещения убытков из-за нехватки микрочипов от своих поставщиков, включая Continental и Bosch. В руководстве концерна придерживаются мнения, что отсутствие полупроводников является результатом их недальновидности. В этом VW поддерживают и ряд других производителей.

По всей вероятности, пережить полупроводниковый кризис без серьезных материальных потерь удастся немногим. Меньше всего пострадают сами производители чипов.

Чего ждать покупателям

Проблемы автопроизводителей пока не отразились на работе дилерских центров в глобальном масштабе, но все может измениться во второй половине 2021 года. А на некоторых рынках (в первую очередь в США) сокращение выпуска автомобилей уже привело к дефициту товарных машин в точках продажи и, как следствие, к распродаже складов.

По данным Wards Intelligence, в США количество автомобилей в дилерских центрах или в пути к ним в феврале 2021 года снизилось на 26% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. А некоторые дилеры в Штатах, как сообщает Car and Driver, в стремлении получить выгоду из сложившейся ситуации просят за отдельные востребованные модели на 10 тысяч долларов больше их прайсовой стоимости. Другие продавцы вынуждены продавать даже выставочные образцы, чтобы удовлетворить спрос и нивелировать дефицит авто.

Скажется ли нехватка полупроводников на украинском рынке новых автомобилей? Опрошенные Фокусом автомобильные импортеры на данный момент не ощущают дефицита машин. Так, например, в компании Ниссан Украина нам сообщили, что поставки идут без нарушения графика, а в компании в соответствии с ранее обозначенными сроками готовятся к выводу на рынок запланированных на этот год новинок.