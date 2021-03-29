Недорахувалися $ 61 млрд: Автоіндустрія потерпає від дефіциту чіпів (фото)

Автомобільна галузь переживає один з найбільших дефіцитів напівпровідникової продукції за останні десятиліття.

Перші заяви про нестачу автомобільних чіпів з'явилися у кінці минулого року. А до початку весни 2021 року проблема набула глобального розмаху і масштабу, змушуючи багатьох виробників скорочувати випуск автомобілів або відправляти недозібраних машини на складські майданчики, щоб встановити відсутні мікросхеми після того, як дефіцит буде ліквідовано.

В результаті автовиробники зазнають збитків, постачальники спішно шукають можливості для нарощування випуску мікросхем, а покупці у окремих країнах через побоювання дефіциту товарних машин в автосалонах починають скуповувати все підряд.

COVID у всьому винен

Першопричиною глобальної нестачі напівпровідників стала пандемія коронавирусу і, як наслідок, різке падіння продажів нових автомобілів навесні 2020 року. Наступне за цим зростання активності в автомобільній галузі стало несподіванкою для виробників напівпровідників. На той момент всі вільні обсяги чіпів були спрямовані на побутову електроніку.

Комп'ютери та ігрові консолі, попит на які під час пандемії тільки збільшився, потребували тих же напівпровідників. Зараз виробники чіпів виконують насамперед замовлення галузі побутової електроніки, а автомобільна промисловість чекає своєї черги. Це і ряд інших перегинів у ланцюжку поставок і призвели до нинішнього дефіциту.

Глобальна нестача, великі збитки

Особливо чітко масштаби дефіциту автомобільних чіпів стали помітні на початку 2021 року. Такі компанії як General Motors, Ford, Stellantis, Toyota, Volkswagen, Honda, Nissan і Subaru змушені були зупиняти або коригувати виробництва з урахуванням наявних запасів напівпровідників і попиту на конкретні моделі.

[ + – ] Фото: Flickr

За підрахунками Bloomberg, дефіцит чіпів у глобальному масштабі обійдеться автомобільній галузі у 61 млрд доларів, а протягом першого кварталу цього року в усьому світі буде вироблено на 1 млн автомобілів менше. Кожен такий автомобіль потребує, щонайменше, 100 мікросхем, що використовуються в усіх важливих компонентах, від дисплеїв до трансмісії.

Від Америки до Японії

У зв'язку з дефіцитом напівпровідників компанія Ford відкоригувала виробничі графіки на п'яти своїх заводах в Північній Америці: на заводі вантажних автомобілів в Мічигані, заводах в Канзас-Сіті, Чикаго, Луїсвіллі і Онтаріо (Канада). Ці п'ять заводів збирають такі моделі, як Explorer, F-150, Escape і Edge, а також Lincoln Corsair, Nautilus і Aviator.

Аналогічні наслідки браку напівпровідників відчув і концерн General Motors. Зокрема, заводи в Мексиці і штаті Міссурі (США) зараз виконують часткове складання автомобілів. Доукомплектовувати їх планують уже після того, як з'являться необхідні для цього мікрочіпи. Це стосується моделей Chevrolet Colorado і Blazer, а також повнорозмірних фургонів Chevrolet і GMC. На трьох інших заводах концерну, які виробляють Cadillac XT4, Chevrolet Malibu, Equinox і GMC Terrain, робочий графік був відкоректований.

Відрегулювати виробництво на своїх заводу в Північній Америці довелося і недавно заснованому альянсу Stellantis (злиття Peugeot SA і Fiat Chrysler Automobiles), який в цілому охоплює 14 марок автомобілів. Зокрема, зміни були внесені в роботу двох заводів в Канаді (Онтаріо), Іллінойсі та Мексиці. Ці чотири заводи виробляють Dodge Journey, Charger і Challenger, Jeep Compass і Cherokee, а також Chrysler 300, Pacifica і Voyager.

[ + – ] Збірка Ford Ranger FX4. Фото: Ford

Також зупинено завод Toyota в Техасі, де збирають пікапи Tacoma і Tundra. Як повідомили в компанії, в першу чергу через брак чіпів постраждає саме Tundra.

Проблеми з чіпами відчуває завод Volkswagen в Пуебла (Мексика), де збирають Jetta, Taos і Tiguan. Більщ за все скорочено виробництво седана Jetta.

Не залишилася осторонь загальних проблем і Honda. Як ми писали раніше, був змінений графік робіт на всіх американських заводах компанії, в тому числі на заводах в Огайо, Алабамі, Індіані та Онтаріо (Канада). За інформацією Bloomberg, під скорочення потрапили моделі Honda Accord, Civic, Insight і Odyssey, а також Acura RDX.

Subaru довелося обмежити випуск Ascent (на нашому ринку кросовер відомий як XV), Legacy, Outback і Impreza в Індіані. Також скоротилося виробництво на заводі Nissan Canton в Міссісіпі. У повному обсязі здійснюється складання тільки пікапів Nissan Frontier і Titan.

Хто компенсує збитки

За прогнозами британської аналітичної компанії IHS Markit, попит на автомобільні чіпи виробники напівпровідників зможуть задовольнити тільки у третьому кварталі цього року.

[ + – ] Фото: Flickr

Компанії Ford напівпровідниковий криза буде коштувати $ 1,5-2 млрд недоотриманих прибутків. Концерн General Motors прогнозує, що цбого року його прибуток знизиться на $1 млрд, до $2,5 млрд.

Раніше Volkswagen пригрозив, що потребуватиме відшкодування збитків через брак мікрочіпів від своїх постачальників, включаючи Continental і Bosch. У керівництві концерну дотримуються думки, що відсутність напівпровідників є результатом їх недалекоглядності. У цьому VW підтримують і ряд інших виробників.

Цілком ймовірно, що пережити напівпровідниковий кризу без серйозних матеріальних втрат вдасться небагатьом. Найменше постраждають самі виробники чіпів.

Чого чекати покупцям

Проблеми автовиробників поки що не позначилися на роботі дилерських центрів в глобальному масштабі, але все може змінитися у другій половині 2021 року. А на деяких ринках (у першу чергу в США) скорочення випуску автомобілів вже призвело до дефіциту товарних машин в точках продажу і, як наслідок, до розпродажу складів.

За даними Wards Intelligence, в США кількість автомобілів в дилерських центрах або по дорозі до них у лютому 2021 року знизилося на 26% у порівнянні з аналогічним періодом 2020-го. А деякі дилери в Штатах, як повідомляє Car and Driver, у прагненні отримати вигоду від ситуації, що склалася, просять за окремі затребувані моделі на 10 тисяч доларів більше їх прайсової вартості. Інші продавці змушені продавати навіть виставкові екземпляри машин, аби задовольнити попит і нівелювати дефіцит авто.

Чи позначиться брак напівпровідників на українському ринку нових автомобілів? Опитані Фокусом автомобільні імпортери на даний момент не відчувають дефіциту машин. Так, наприклад, в компанії Ніссан Україна нам повідомили, що поставки йдуть без порушення графіка, а в компанії відповідно до раніше позначеними термінами готуються до висновку на ринок запланованих на цей рік новинок.