Honda остановила заводы в Канаде и США: в чем причина

Недельный простой нескольких предприятий будет стоить компании Honda около 30 тысяч невыпущенных автомобилей.

Компания Honda вынуждена остановить на неделю несколько заводов в Канаде и США. Как сообщило агентство Reuters, причиной остановки предприятий стали плохие погодные условия и последовавшие за этим логистические перебои в нескольких морских портах. Эти проблемы наложились на дефицит полупроводников, с которым автомобильная отрасль столкнулась в последние месяцы. Также у японской марки есть завод в Мексике, но его дефицит полупроводников пока не коснулся.

По прогнозам аналитиков, совокупно за неделю простоя предприятия марки в Канаде и США не выпустят около 30 тысяч автомобилей, в основном это модели Accord и Civic. В самой компании возможные отставания от производственного графика не комментируют.

По мнению аналитиков, ситуация с автомобильными чипами наладит только к концу 2021 года. Среди компаний, столкнувшихся с этой проблемой, такие известные марки как Ford, Volkswagen и Volvo. Месяц назад последняя сообщила, что из-за нехватки полупроводников будет периодически останавливать производство грузовиков на своем заводе в Бельгии. Интересно, что General Motors решил собирать свои пикапы без системы отключения цилиндров, для которой в текущий момент нет нужных микросхем.