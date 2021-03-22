Honda зупинила заводи в Канаді і США: у чому причина

Тижнева зупинка декількох підприємств буде коштувати компанії Honda близько 30 тисяч невипущених автомобілів.

Компанія Honda змушена зупинити на тиждень кілька заводів у Канаді і США. Як повідомило агентство Reuters, причиною зупинки підприємств стали погані погодні умови і логістичні перебої в декількох морських портах. Ці проблеми наклалися на дефіцит напівпровідників, з яким автомобільна галузь зіткнулася в останні місяці. Також у японської марки є завод у Мексиці, але його дефіцит напівпровідників поки не торкнувся.

За прогнозами аналітиків, сукупно за тиждень простою підприємства марки в Канаді і США не випустять близько 30 тисяч автомобілів, в основному це моделі Accord і Civic. У самій компанії можливі відставання від виробничого графіку не коментують.

На думку аналітиків, ситуація з автомобільними чіпами налагодиться тільки до кінця 2021 року. Серед компаній, які зіткнулися з цією проблемою, такі відомі марки як Ford, Volkswagen і Volvo. Місяць тому остання повідомила, що через брак напівпровідників буде періодично зупиняти виробництво вантажівок на своєму заводі в Бельгії. Цікаво, що General Motors вирішив збирати свої пікапи без системи відключення циліндрів, для якої в поточний момент немає потрібних мікросхем.