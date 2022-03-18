Война России с Украиной не в интересах Китая, – Си Цзиньпин в беседе Байденом

Китай не хочет, чтобы в Украине продолжались боевые действия. Лидер КНР уверен, что вместе с США можно взять ответственность за мир во всем мире.

Война России и Украине не выгодна Китаю, а безопасность – это самое ценное сокровище в мире. Об этом сказал глава Китая Си Цзиньпин во время телефонного разговора с президентом США Джо Байденом. Слова Си Цзиньпина процитировало китайское госагентство Xinhua.

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Си Цзиньпин отметил, что международная ситуация претерпела в последнее время серьезные изменения.

"Эпоха мира и развития столкнулась с серьезными вызовами. Война в Украине — это то, что мы не хотим видеть. Межгосударственные отношения не могут доходить до войны. Война не находится в чьих-либо интересах", – отметил глава КНР.

Китай и CША должны направлять двусторонние отношения в правильном направлении и взять на себя ответственность за мир во всем мире, сообщил он.

Комментариев Байдена и Белого дома по итогам переговоров с китайским лидером на момент публикации новости не было.

Фокус ранее писал, что разговор двух президентов прошел после того, как Китай заявил о возможности предоставления РФ финансовой и военной помощи в войне с Украиной.

Напомним, что страна-агрессор просила и Китая отправить военным расфасованные не скоропортящиеся продуктовые наборы, известные в США как "еда, готовая к употреблению".

Соединенные Штаты предупредили Китай о "последствиях" за помощь России.