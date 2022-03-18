Джо Байден и Си Цзиньпин сегодня будут говорить о России

Разговор будет происходить после того, как представители США надавили на Китай, утверждая, что Пекин несет свою долю ответственности за продолжающуюся в Украине войну.

Белый дом сообщил, что Байден и Си Цзиньпин поговорят по телефону в 13:00 по Гринвичу в пятницу, 18 марта 2022 года, на фоне предупреждений из Вашингтона о том, что Китай может рассмотреть возможность оказания военной поддержки России, сообщает Аль-Джазира.

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Президент США Джо Байден и его китайский коллега Си Цзиньпин должны провести свои первые прямые переговоры с ноября на фоне растущей обеспокоенности США отношениями Пекина с Россией и его позицией в отношении все более жестокой войны на Украине.

Представители США продолжают оказывать давление на Китай из-за России. США заявляют, что Пекин несет "ответственность за использование своего влияния на Путина", поскольку потери от российского вторжения в Украину растут.

Перед этим в издании The New York Times был опубликован материал, в котором говорилось, что Россия попросила у Китая военную и экономическую помощь.

Ранее Фокус сообщал, что Байден назвал Путина кровавым диктатором, который ведет аморальную войну против народа Украины. Президент США Джо Байден объявил о предоставлении Украине военной помощи на сумму 800 миллионов долларов. Туда войдет ПВО, ПТРК и ряд других видов вооружения.