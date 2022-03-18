Джо Байден і Сі Цзіньпін сьогодні говоритимуть про Росію

Розмова відбуватиметься після того, як представники США натиснули на Китай, стверджуючи, що Пекін несе свою частку відповідальності за війну, яка триває в Україні.

Білий дім повідомив, що Байден і Сі Цзіньпін поговорять телефоном о 13:00 за Грінвічем у п'ятницю, 18 березня 2022 року, на тлі попереджень з Вашингтона про те, що Китай може розглянути можливість надання військової підтримки Росії, повідомляє Аль-Джазіра.

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Президент США Джо Байден і його китайський колега Сі Цзіньпін повинні провести свої перші прямі переговори з листопада на тлі підвищеної стурбованості США відносинами Пекіна з Росією і його позицією щодо все жорстокішої війни в Україні.

Представники США продовжують чинити тиск на Китай через Росію. США заявляють, що Пекін несе "відповідальність за використання свого впливу на Путіна", оскільки втрати від російського вторгнення в Україну зростають.

Перед цим у виданні The New York Times було опубліковано матеріал, у якому йшлося, що Росія попросила у Китаю військову й економічну допомогу.

Раніше Фокус повідомляв, що Байден назвав Путіна кривавим диктатором, який веде аморальну війну проти народу України. Президент США Джо Байден оголосив про надання Україні військової допомоги на 800 мільйонів доларів. Туди увійде ППО, ПТРК і низка інших видів озброєння.