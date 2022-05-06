Китайские компании Lenovo и Xiaomi по-тихому сворачивают бизнес в России, — WSJ (фото)

Из-за антироссийских санкций объем экспорта КНР в Россию упал на 27%. Поставки ноутбуков снизились более чем на 40%, смартфонов — почти на 2/3.

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Китайские технологические компании, Lenovo Group и Xiaomi, постепенно сворачивают объем продаж в России. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.

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[ + – ] Главный исполнительный директор Lenovо Ян Юаньцин

СМИ пишет, что согласно последним данным правительства КНР, китайский экспорт технологических товаров в Россию резко сократился в марте 2022 по сравнению с февралем, при этом поставки ноутбуков снизились более чем на 40%, смартфонов — почти на 2/3, а экспорт телекоммуникационных базовых станций — на 98%. Более того, производитель мультикоптеров SZ DJI Technology и вовсе объявил о приостановке своей деятельности в России.

[ + – ] Магазин дронов DJI в Шанхае

Уменьшение доли экспорта в Россию связан с широкомасштабными финансовыми санкционными мерами экспортного контроля, введенных США и их союзниками против РФ. Кроме того, Соединенные Штаты пригрозили наказать китайские компании, нарушающие или обходящие антироссийские санкции.

По словам представителей китайских производителей, крупные американские компании, поставляющие микросхемы китайским фирмам, добиваются от своих клиентов соблюдения санкционных мер и гарантии того, чтобы их полупроводники не использовались третьими лицами, которые в обход санкций могут поставлять электронику в РФ.

[ + – ] Xiaomi на выставке Mobile World Congress в Барселоне

Несмотря на масштабность ограничений, некоторым товарам все же удалось "проскользнуть" в Россию. Например, мобильный оператор "Билайн", принадлежащий голландской компании Veon, в начале этого месяца сообщил, что в марте он получил телекоммуникационное оборудование от китайского телекоммуникационного гиганта Huawei Technologies. Компания заявила, что поставка была осуществлена "в полном соответствии со всеми применимыми законами, включая экспортный контроль США".

Тем не менее, Министерство торговли КНР в прошлом месяце признало, что санкции подорвали торговлю Китая с Россией — общий объем экспорта в РФ упал на 27% за последний месяц. Однако правительство КНР призвало компании "не поддаваться внешнему принуждению и не делать некорректных внешних заявлений". Кроме того, Пекин принимает меры по противодействию иностранным санкциям, включая правила, которые могут заставить китайские компании не соблюдать ограничения Штатов и ЕС, если они будут признаны необоснованными.

Из этого следует, что западные санкции против РФ ощутимо бьют по китайским компаниям, что в свою очередь может усугубить раскол между США и Китаем в отношении российско-украинского конфликта и может еще больше укрепить амбиции Пекина развивать цепочки поставок, независимых от американских технологий, пишет СМИ.

Напомним, что в России сняли с продажи "умную" технику от компания "Сбер". Из-за проблем с облачной инфраструктурой, предоставляемой партнером, пользователи столкнулись с затруднениями при подключении новых ламп, розеток, реле и светодиодных лент к мобильному приложению.

Согласно данным экспертов в отрасли торговли, импортных высокотехнологичных товаров и гаджетов российским магазинам хватит лишь на несколько месяцев. Запасы компьютеров и ноутбуков, предназначенных для розничной продажи, в магазинах РФ закончатся уже в августе-сентябре.