Китайські компанії Lenovo і Xiaomi по-тихому згортають бізнес у Росії, — WSJ (фото)

Через антиросійські санкції обсяг експорту КНР до Росії впав на 27%. Постачання ноутбуків знизилися більше ніж на 40%, смартфонів — майже на 2/3.

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Китайські технологічні компанії, Lenovo Group та Xiaomi, поступово згортають обсяг продажів у Росії. Про це повідомляє видання The Wall Street Journal.

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[ + – ] Головний виконавчий директор Lenovo Ян Юаньцін

ЗМІ пише, що згідно з останніми даними уряду КНР, китайський експорт технологічних товарів до Росії різко скоротився в березні 2022 року порівняно з лютим, при цьому постачання ноутбуків знизилися більш ніж на 40%, смартфонів — майже на 2/3, а експорт телекомунікаційних базових станцій — На 98%. До того ж, виробник мультикоптерів SZ DJI Technology взагалі оголосив про припинення своєї діяльності в Росії.

[ + – ] Магазин дронів DJI у Шанхаї

Зменшення частки експорту з Росією пов'язані з широкомасштабними фінансовими санкційними заходами експортного контролю, запроваджених США та його союзниками проти РФ. Крім того, Сполучені Штати пригрозили покарати китайські компанії, які порушують або обходять антиросійські санкції.

За словами представників китайських виробників, великі американські компанії, що постачають мікросхеми китайським фірмам, домагаються від своїх клієнтів дотримання санкційних заходів та гарантії того, щоб їхні напівпровідники не використовувалися третіми особами, які в обхід санкцій можуть постачати електроніку в РФ.

[ + – ] Xiaomi на виставці Mobile World Congress у Барселоні

Незважаючи на масштабність обмежень, деяким товарам все ж таки вдалося "прослизнути" до Росії. Наприклад, мобільний оператор "Білайн", що належить голландській компанії Veon, на початку цього місяця повідомив, що у березні він отримав телекомунікаційне обладнання від китайського телекомунікаційного гіганта Huawei Technologies. Компанія заявила, що постачання було здійснено "в повній відповідності до всіх застосовних законів, включаючи експортний контроль США".

Проте Міністерство торгівлі КНР минулого місяця визнало, що санкції підірвали торгівлю Китаю з Росією — загальний обсяг експорту до РФ упав на 27% за останній місяць. Проте уряд КНР закликав компанії "не піддаватися зовнішньому примусу та не робити некоректних зовнішніх заяв". Крім того, Пекін вживає заходів щодо протидії іноземним санкціям, включаючи правила, які можуть змусити китайські компанії не дотримуватись обмежень Штатів та ЄС, якщо вони будуть визнані необґрунтованими.

З цього випливає, що західні санкції проти РФ відчутно б'ють по китайських компаніях, що, зі свого боку, може посилити розкол між США та Китаєм щодо російсько-українського конфлікту і може ще більше зміцнити амбіції Пекіна розвивати ланцюжки поставок, незалежних від американських технологій, пише ЗМІ. .

Нагадаємо, що в Росії зняли з продажу "розумну" техніку від компанія "Сбер". Через проблеми з хмарною інфраструктурою, що надається партнером, користувачі зіштовхнулися з труднощами під час підключення нових ламп, розеток, реле та світлодіодних стрічок до мобільного додатка.

За даними експертів у галузі торгівлі, імпортних високотехнологічних товарів та гаджетів російським магазинам вистачить лише на кілька місяців. Запаси комп'ютерів та ноутбуків, призначених для роздрібного продажу, у магазинах РФ закінчаться вже у серпні-вересні.