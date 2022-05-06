Китайці підвели: "розумна" російська техніка перестала працювати через санкції

Старі девайси Sber працюють, проте нові неможливо підключити до мобільного додатка через обмеження китайської платформи Tuya.

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У Росії зняли з продажу "розумну" техніку від компанії "Сбер" ("Сбербанк"), яка не працює через санкції. Подробиці з'ясував портал iPhones.

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Найбільший у Росії банк уже кілька років розвиває нішу "розумних" пристроїв під брендом Sber із підтримкою віртуального помічника "Салюта", проте ще у квітні з електронікою почалися проблеми. Компанія попередила користувачів про "утруднення" при підключенні нових ламп, розеток, реле та світлодіодних стрічок до мобільного додатку, хоча раніше підключені продукти продовжують працювати.

П'ятого травня "Сбер" на своєму сайті повідомив про відновлення працездатності світлодіодних стрічок, але визнав, що інші девайси, як і раніше, підключити не можна — їх запропонували повернути в магазини, отримавши повну компенсацію. У фірмовому онлайн-магазині зазначено, що "розумних" пристроїв немає.

[ + – ] Знята з продажу "розумна" техніка Sber Фото: Скриншот

"Складнощі з підключенням до платформи розумного будинку Sber нових ламп, розеток і реле зберігаються через проблеми з хмарною інфраструктурою, що надається партнером", — наголошується на офіційному сайті.

На одному з форумів повідомили, що "розумна" техніка Sber побудована на платформі китайського розробника Tuya та має реєструватися на його серверах. Після введення санкцій, із 10 квітня 2022 року, реєстрацію ламп та інших пристроїв відключили, визначивши їх за спеціальними ідентифікаторами.

"Для вирішення цієї проблеми "Сберу" доведеться городити свою власну інфраструктуру з серверами, що довго, дорого та незрозуміло, як працюватиме. Але навіть якщо в них все вийде, то все одно залишиться суттєве обмеження (принаймні для мене) — неможливість використовувати лампи й інші пристрої з Home Kit, Home Assistant тощо", — цитує iPhones одного з користувачів форуму.

Раніше писали, що імпортні гаджети в Росії закінчуються через санкції — виробники обмежили постачання після вторгнення в Україну. Смартфонів та інших товарів на російських складах вистачить на кілька місяців, тому ритейлери сподіваються на те, що влада дозволить так званий паралельний імпорт, який легалізує контрабандне ввезення техніки через треті країни.

Повідомляли також, що після запровадження санкцій російські IT-компанії не можуть купити сервери. Велика компанія VK попросила в уряду РФ допомоги в закупівлі великої партії обладнання, тому що самостійно не може отримати навіть старе.