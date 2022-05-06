Китайцы подвели: "умная" российская техника перестала работать из-за санкций

Старые девайсы Sber работают, однако новые невозможно подключить к мобильному приложению из-за ограничений китайской платформы Tuya.

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В России сняли с продажи "умную" технику от компания "Сбер" ("Сбербанк"), которая не работает из-за санкций. Подробности выяснил портал iPhones.

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Крупнейший в России банк уже несколько лет развивает нишу "умных" устройств под брендом Sber с поддержкой виртуального помощника "Салюта", однако еще в апреле с электроникой начались проблемы. Компания предупредила пользователей о "затруднениях" при подключении новых ламп, розеток, реле и светодиодных лент к мобильному приложению, хотя ранее подключенные продукты продолжают работать.

Пятого мая "Сбер" на своем сайте сообщил о восстановлении работоспособности светодиодных лент, но признал, что другие девайсы по прежнему подключить нельзя — их предложили вернуть в магазины, получив полную компенсацию. В фирменном онлайн-магазине указано, что "умных" устройств нет в наличии.

[ + – ] Снятая с продажи "умная" техника Sber Фото: Скриншот

"Сложности с подключением к платформе умного дома Sber новых ламп, розеток и реле сохраняются из-за проблем с облачной инфраструктурой, предоставляемой партнером", — отмечается на официальном сайте.

На одном из форумов сообщили, что "умная" техника Sber построена на платформе китайского разработчика Tuya и должна регистрироваться на его серверах. После введения санкций, с 10 апреля 2022 года, регистрацию ламп и других устройств отключили, определив их по специальным идентификаторам.

"Для решения данной проблемы Сберу придется городить свою собственную инфраструктуру с серверами, что долго, дорого и не понятно как будет работать. Но даже если у них все получится, то все равно останется существенное ограничение (по крайней мере для меня) – невозможность использовать лампы и другие устройства с Home Kit, Home Assistant и т.п", — цитирует iPhones одного из форумчан.

Ранее писали, что импортные гаджеты в России заканчиваются из-за санкций — производители ограничили поставки после вторжения в Украину. Смартфонов и других товаров на российских складах хватит на несколько месяцев, поэтому ритейлеры надеются на то, что власти разрешат так называемый параллельный импорт, который легализует контрабандный ввоз техники через третьи страны.

Сообщали также, что после введения санкций российские IT-компании не могут купить серверы. Крупная компания VK попросила у правительства РФ помощи в закупке большой партии оборудования, потому что самостоятельно не может получить даже подержанное.