Китай оставит Россию без связи: Huawei остановила продажу техники и не отвечает на запросы

Российские компании пытаются напугать китайских поставщиков крупными исками, но деньги избавят страну от дефицита базовых станций.

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Китайский производитель Huawei прекратила поставки телекоммуникационного оборудования в Россию и не выходит на связь с российскими компаниями. Об этом стало известно изданию "КоммерсантЪ".

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Министерство цифровой трансформации РФ провело совещание с представителями крупнейших мобильных операторов: "МегаФон", МТС, "Ростелеком", "Вымпелком" и Tele2. Они обсудили с мобильными операторами, что делать с зарубежными поставщиками Nokia, Ericsson и Huawei, которые прекратили продажу своей техники, необходимой для работы связи. Больше всего чиновников смущает позиция Huawei, которая открыто не заявила об отмене поставок, хотя фактически их остановила.

По словам одного из участников встречи, ведомство вместе с российскими компаниями рассмотрело возможность припугнуть поставщиков крупными судебными исками за невыполнение обязательств по контрактам. Они предполагают, что поочередные обвинения со стороны операторов вынудят компании пересмотреть решение.

Некоторые российские организации уже подают в арбитражные суды иски с требованием заставить зарубежных партнеров исполнять обязательства. К примеру, 11 апреля в России по заявлению интегратора "Талмер" суд арестовал 778 млн руб на счетах американского производителя Dell, "Мегафон" в этом деле выступил третьим лицом. В мае аналогичных ограничений пытался добиться Tele2, но московский суд отказался арестовывать 478 млн руб на счетах российского подразделения Nokia, не увидев для этого веских оснований.

По словам юриста BGP Litigation Виктории Богачевой, российские суды обычно не спешат вводить обеспечительные меры, хотя их позиция может измениться из-за массового ухода иностранных компаний из России. Марина Морозова из юридической фирмы ProLegals добавила, что истцам в любом случае придется в каждом случае обосновывать свои претензии.

Топ-менеджер крупной компании-поставщика заявил СМИ, что китайские производители базовых станций для мобильной связи сами пытаются понять, как работать на российском рынке, но им нужно время. По его словам, Huawei сможет дать точный ответ только после получения соответствующего распоряжения от китайского правительства. Россия же может только навредить сама себе, если попытается форсировать процесс. Идея с исками эксперт не одобряет: "Вы получите свои $5–10 млн, и что будете с ними делать без технологий и оборудования?".

Как отмечает "Лента", запасным вариантом является закупка подержанного иностранного оборудования, однако найти подходящую технику, способную работать в российских сетях, сложно. Если проблему не решить до конца лета, то в стране могут начаться перебои со связью.

Ранее стало известно, что китайские компании негласно приостанавливают ведение бизнеса в России. Из-за санкций объем экспорта на российский рынок упал на 27%. Среди поставщиков, которые останавливают поставки, оказались Lenovo Group, Xiaomi, DJI Technology. Huawei Technologies последнюю партию телекоммуникационного оборудования поставила в РФ в марте 2022 года.

Известно также, что китайские бренды Oppo и Vivo прекратили экспорт смартфонов в Россию. На фоне самых масштабных в истории экономических санкций российские компании начали закупать больше старых "кнопочных" телефонов.