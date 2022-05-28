Китай залишить Росію без зв'язку: Huawei зупинила продаж техніки і не відповідає на запити

Російські компанії намагаються налякати китайських постачальників великими позовами, але гроші позбавлять країну дефіциту базових станцій.

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Китайський виробник Huawei припинив постачання телекомунікаційного обладнання до Росії й не виходить на зв'язок із російськими компаніями. Про це стало відомо виданню "КоммерсантЪ".

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Міністерство цифрової трансформації РФ провело нараду з представниками найбільших мобільних операторів: "Мегафон", МТС, "Ростелеком", "Вимпелком" та Tele2. Вони обговорили з мобільними операторами, що робити із закордонними постачальниками Nokia, Ericsson та Huawei, які припинили продаж своєї техніки, необхідної для роботи зв'язку. Найбільше чиновників бентежить позиція Huawei, яка відкрито не заявила про скасування постачання, хоча фактично його зупинила.

За словами одного з учасників зустрічі, відомство разом із російськими компаніями розглянуло можливість налякати постачальників великими судовими позовами за невиконання зобов'язань за контрактами. Вони вважають, що почергові звинувачення з боку операторів змусять компанії переглянути рішення.

Деякі російські організації вже подають до арбітражних судів позови з вимогою змусити закордонних партнерів виконувати зобов'язання. Наприклад, 11 квітня в Росії за заявою інтегратора "Талмер" суд заарештував 778 млн руб. на рахунках американського виробника Dell, "Мегафон" у цій справі виступив третьою особою. У травні аналогічних обмежень намагався добитися Tele2, але московський суд відмовився заарештовувати 478 млн руб на рахунках російського підрозділу Nokia, не побачивши для цього вагомих підстав.

За словами юристки BGP Litigation Вікторії Богачової, російські суди зазвичай не поспішають вводити забезпечувальні заходи, хоча їхня позиція може змінитися через масовий відхід іноземних компаній з Росії. Марина Морозова з юридичної фірми ProLegals додала, що позивачам у будь-якому разі доведеться в кожному разі обґрунтовувати свої претензії.

Топменеджер великої компанії-постачальника заявив ЗМІ, що китайські виробники базових станцій для мобільного зв'язку самі намагаються зрозуміти, як працювати на російському ринку, але їм потрібен час. За його словами, Huawei зможе дати точну відповідь лише після отримання відповідного розпорядження від китайського уряду. Росія ж може лише нашкодити сама собі, якщо спробує форсувати процес. Ідея з позовами експерт не схвалює: "Ви отримаєте свої $5–10 млн, і що робитимете з ними без технологій та обладнання?"

Як зазначає "Лента", запасним варіантом є закупівля вживаного іноземного обладнання, проте знайти потрібну техніку, здатну працювати в російських мережах, складно. Якщо проблему не розв'язати до кінця літа, то в країні можуть розпочатися перебої зі зв'язком.

Раніше стало відомо, що китайські компанії негласно призупиняють ведення бізнесу в Росії. Через санкції обсяг експорту на російський ринок упав на 27%. Серед постачальників, які зупиняють постачання, опинилися Lenovo Group, Xiaomi, DJI Technology. Huawei Technologies останню партію телекомунікаційного обладнання поставила до РФ у березні 2022 року.

Відомо також, що китайські бренди Oppo та Vivo припинили експорт смартфонів до Росії. На тлі наймасштабніших в історії економічних санкцій російські компанії почали закуповувати більше старих "кнопкових" телефонів.