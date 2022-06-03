Китай боится санкций: Москва требует от Пекина увеличить помощь, – The Washington Post

Кремль минимум дважды оказывал давление на китайских чиновников, чтобы они доказали заявления о "безграничном" партнерстве. Глава КНР, по информации журналистов, поручил ближайшим советникам придумать пути помощи РФ в обход санкций Запада.

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Российские власти в последние недели просили Китай увеличить поддержку, призывая оправдать заявление о "безграничном" партнерстве, сделанное за несколько недель до начала полномасштабной войны в Украине. Об этом пишет американская газета на The Washington Post со ссылкой на китайских и американских чиновников.

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Китай хочет увеличить помощь России и не нарушать западные санкции. Москва минимум дважды оказывала давление на Пекин, чтобы он предоставил новые формы экономической поддержки, говорит китайский чиновник.

РФ настаивает на сохранении торговых обязательств до вторжения 24 февраля в Украину, финансовой и технологической поддержке, на которую сейчас распространяются санкции США и других стран, пишет издание.

"Китай ясно выразил позицию по ситуации в Украине и санкциям против России. Мы понимаем затруднительное положение Москвы, но не можем игнорировать собственное положение. Китай всегда будет действовать в интересах китайского народа", – сказал собеседник в Пекине, знакомый с дискуссиями.

Цели Китая противоречивы

Глава КНР Си Цзиньпин поручил ближайшим советникам придумать, как можно помочь России финансово без нарушения санкций. Официальный представитель США заявил, что Китай пытался найти "другие возможности" для поддержки России дипломатическим путем и посредством совместных военных учений.

"Это было трудно, и этого недостаточно с российской точки зрения. Китай пытается быть с Россией, публично заявлять о нейтралитете и не подвергаться финансовой опасности. Многие из этих целей противоречивы. Их трудно выполнять одновременно", – комментирует высокопоставленный американский чиновник.

Длительное время Китай и РФ сотрудничали в экономике, торговле и энергетике.

[ + – ] Китай и РФ долго сотрудничали в экономике, торговле и энергетике Фото: LIGA.net

"Проблема не в том, кто поможет России обойти санкции, а в том, что нормальному экономическому и торговому обмену между Россией и Китаем был нанесен неоправданный ущерб. Санкции создали проигрышную ситуацию для всех сторон и ухудшили без того сложную мировую экономику", — заявил представитель посольства Китая в Вашингтоне Лю Пэнъюй.

Китайские чиновники говорят, что Россия не просила оружие и боеприпасы для поддержки войны в Украине. Они отказались говорить, запрашивала ли Россия другую помощь, которая может использоваться в военных целях, включая технологии и материалы.

Китай опасается, что за помощь России Запад отрежет доступ к важнейшим технологиям – полупроводникам и аэрокосмическому оборудованию и нанесет удар по финансовой системе. Поставки китайской техники в Россию – смартфоны, ноутбуки и телекоммуникационное оборудование, резко сократились после начала войны.

"Соединенные Штаты и Европа надеются, что Китай вынудят выбирать между Россией и Западом. Но у Китая есть конкурирующие интересы. Практически невозможно заставить их поставить свою давнюю поддержку территориальной целостности и суверенитета выше отношений с РФ", – считает директор азиатской программы немецкого фонда Маршалла в США Бонни Глейзер.

Директор программы Восточной Азии в центре Стимсона Юн Сун полагает, что цель поддержки России состоит в том, чтобы она была с Китаем в стратегическом союзе против США. Но соблюдая западные санкции Пекин рискует подорвать отношения с Москвой.

Крупные проекты РФ и Китая

В китайских тендерных документах, с которыми ознакомилось издание, сказано о финансировании Китаем строительства газопровода "Восточный маршрут" с начала войны в Украине. Ожидается, что к 2025 году по нему будут поставлять 18,9 млрд кубометров российского газа в китайский регион дельты Янцзы.

[ + – ] Строительство газопровода "Восточный маршрут" с начала войны в Украине не остановилось

Китайский институт атомной энергии в апреле приобрел новые услуги и оборудование у российского центра атомного машиностроения "ОКБМ имени И. И. Африкантова" для строящегося в России ядерного проекта Китайского экспериментального реактора на быстрых нейтронах (CEFR).

Кроме этого, Китай закупил у российской госкорпорации "Росатом" новые материалы и услуги для Тяньваньской АЭС, китайско-российского проекта в провинции Цзянсу.

Пекин поручил муниципальным и провинциальным правительствам запустить проекты по расширению торговых и финансовых связей с Россией и Беларусью, заявили пекинские чиновники.

Тендерные документы и контракты за апрель и май показывают, что китайские компании поставляли оборудование в китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень". Более половины компаний в парке финансируются Китаем.

[ + – ] Китай расширяет торговые и финансовые связи с Беларусью

В дополнительных тендерных документах, опубликованных 20 мая, указаны планы дочерней компании государственного технологического гиганта China Electronics Technology Group (CETC) запустить проект на 30 миллионов долларов по китайско-белорусской исследовательской лаборатории, в которой будут изучать и тестировать электромагнитные импульсы.

Напомним, что ранее Китай заявлял о желании продвигать "настоящую демократию" с РФ. Глава китайского МИД утверждал, что "монополизация" демократии и прав человека обречена на провал.

После начала полномасштабной войны Си Цзиньпин заявлял, что КНР поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров говорил об эффективном противостоянии США с Китаем.