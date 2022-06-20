Рекордный уровень: Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай, — BBC

По итогам мая импорт российской нефти составил почти 8,42 млн тонн. Это на 55% больше, чем годом ранее. Таким образом, Китай по уровню импорта опередил Саудовскую Аравию.

Китай стал крупнейшим импортером российской нефти, достигнув рекордного уровня поставок и опередив Саудовскую Аравию. Об этом пишет BBC со ссылкой на Главное таможенное управление Китая.

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Это стало возможным из-за того, что Москва стала продавать нефть Пекину со значительной скидкой из-за общемировых антироссийских санкций. В результате государственный нефтеперерабатывающий гигант Sinopec и государственная Zhenhua Oil существенно увеличили объемы закупок.

Как сообщается, по итогам мая импорт российской сырой нефти, включая поставки по трубопроводу "Восточная Сибирь — Тихий океан" и морские перевозки из европейских и дальневосточных портов РФ, составил почти 8,42 млн тонн. Это на 55% больше, чем годом ранее.

При этом Саудовская Аравия стала вторым крупнейшим импортером сырья из РФ. По итогам мая объемы поставок увеличились на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 7,82 млн тонн.

Как подчеркивают журналисты, Китай также продолжает покупать иранскую нефть, несмотря на санкции США против Тегерана. Так, в мае Пекин закупил 260 тыс. тонн сырья из Ирана, и это третья партия с декабря прошлого года.

ВВС, ссылаясь на данные Центра исследований в области энергетики и аналитического центра, уточняет, что Российская Федерация заработала почти 100 миллиардов долларов от экспорта ископаемого топлива за первые сто дней полномасштабного вторжения в Украину.

При этом страны Европейского союза составили 61% импорта из России на сумму около 59 миллиардов долларов.

Напомним, Госдеп США утверждает, что Китай стал на сторону РФ в войне против Украины. Заявления о Пекина о том, что он сохраняет нейтралитет в вопросе российского вторжения, это не более чем пустые слова, считает спикер Государственного департамента Нед Прайс.

Ранее СМИ писали, что Москва требует от Пекина увеличить помощь. Кремль минимум дважды оказывал давление на китайских чиновников, чтобы они доказали заявления о "безграничном" партнерстве.