США хотят добиться от Китая и Индии прекращения торговли с РФ, — WSJ

Американцы пытаются убедить крупных торговых партнеров россиян присоединиться к санкциям и строго наказывают компании, помогающие РФ избегать санкционного давления.

США ввели ряд мощных санкций против экономики России, чтобы наказать ее за вторжение в Украину. Теперь американцы лоббируют поддержку санкций другими странами и расправляются с людьми, помогающими РФ уклоняться от них. Об этом пишет The Wall Street Journal. Чиновники говорят, что цель второго этапа — перекрыть все оставшиеся пути, обеспечивающие доходы и импорт, необходимые президенту Владимиру Путину для ведения войны.

Под прицел попали иностранные банки и криптовалютные платформы, которые помогают России поддерживать доступ к международным валютам. Также США сконцентрировались на блокировке банковских счетов и корпоративных активов олигархов, занесенных в черный список.

Издание отмечает, что россияне продолжает продавать огромные объемы нефти и природного газа западным странам, которые зависят от экспорта российских энергоресурсов. Все это позволяет Москве продолжать войну и поддерживать свою экономику на плаву, несмотря на санкционную кампанию.

Официальные лица США говорят, что они и не ожидали, что их стратегия экономической войны достигнет своих целей мгновенно, однако влияние санкций будет постепенно нарастать. По их словам, чтобы добиться этого, США выявляют людей и компании, помогающие России обходить санкции. Офицеры разведки Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов и Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли преследуют компании, которые продолжают поставлять в РФ запрещенные новым экспортным контролем товары, такие как полупроводники и оружие.

Какие компании попадают под вторичные санкции?

В августе Минфин США наложил санкции на российское финансовое учреждение АО "Перспективные промышленные и инфраструктурные технологии". Его обвинили в том, что оно является прикрытием для ранее попавшего под санкции Российского фонда прямых инвестиций.

"Те, кто способствует уклонению от санкций США, сами будут подвергнуты санкциям", — заявили тогда в министерстве.

[ + – ] Американские компании больше не имеют права обслуживать самолет Романа Абрамовича Фото: Скриншот

В тот же день Министерство торговли США запретило американским компаниям вести бизнес, связанный с 25 самолетами, принадлежащими российскому "Аэрофлоту" и олигарху Роману Абрамовичу. Российские самолеты запрещено заправлять топливом, обслуживать или снабжать их запчастями.

Минфин также недавно наложил санкции на зарегистрированную в Гонконге компанию EMC Sud Ltd., которую российские агенты используют для закупки технологий для московских спецслужб.

Департаменты финансов и юстиции создали целевые группы под названием KleptoCapture и REPO для российских элит, доверенных лиц кремлевской верхушки и олигархов, чтобы выследить и арестовать активы внесенных в черный список россиян.

Кто продолжает торговать с Россией?

Несколько крупных стран, которые имеют давние связи с Россией в сфере торговли и безопасности, продолжают экспортировать товары, запрещенные санкциями США. Правительство КНР заявило, что не будет соблюдать действия, которые оно считает незаконными или которые наносят ущерб компаниям, базирующимся в Китае и ведущим бизнес с Россией.

При этом китайские компании поставляют компьютерные чипы и другие электронные компоненты, которые могут применяться и в военных целях.

"Наша озабоченность и наши предостережения всегда были в контексте потенциальной [китайской] военной помощи или системной помощи, чтобы помочь России избежать воздействия американских и международных санкций, — заявил на днях представитель Госдепартамента Нед Прайс. — В наших отношениях с [Китаем] мы очень ясно говорили о последствиях этого".

Весной высокопоставленный чиновник Белого дома посетил Нью-Дели, чтобы призвать Индию занять более жесткую позицию в отношении России. Однако индийские компании по-прежнему поставляют российским компаниям нефтегазовое оборудование, запрещенное в соответствии с экспортным контролем США.

Согласно торговым данным Import Genius, сейчас наблюдается рост торговли России с тремя странами: Бразилией, Израилем и Узбекистаном. Еще одной проблемой является сотрудничество с Ираном, который долгое время подвергался западным санкциям в отношении своего финансового и энергетического секторов и накопил опыт для уклонения от них.

Напомним, в мае Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай. Россияне продают ее с большой скидкой, чем решили воспользоваться в Пекине. Воспользоваться ситуацией решили и некоторые другие страны: правительство Индии захотело удвоить импорт российской нефти.