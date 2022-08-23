Зеленський говорив із генсеком НАТО про можливу взаємодію на саміті Альянсу в 2023 році

В ОП вважають, що тактику та стратегію, які ЗСУ використовують проти Росії, вивчатимуть у провідних коледжах країн-членів НАТО.

Заступник глави Офісу президента України Ігор Жовква в інтерв'ю Фокусу прокоментував нещодавню заяву колишнього держсекретаря США Генрі Кіссінджера про те, що Україна може стати членом НАТО.

"Симптоматична така заява, дійсно. Думаю, що її не просто так зробили. Як на мене, можна вважати, що ця заява, дійсно, визнання того, що Україна є частиною спільною євроатлантичною безпекового простору, виходячи з тих подій, які відбуваються станом на сьогодні. Або ще так, що Україна вже точно не якась буферна зона між Росією і євроатлантичним простором. Україна наближається до цього простору, зокрема інституційно", — сказав Жовква.

Він зазначив, що Україна уважно спостерігає за процесом вступу Фінляндії та Швеції до НАТО: "Ми помітили, безумовно, що вони не використовують такого інструменту, як план дій щодо членства".

Жовква каже, що Україна досягає більшої взаємосумісності з державами-членами НАТО, реформує сектор безпеки й оборони.

"Сьогодні подібні реформи проходять на полі бою. Тактику і стратегію, яку сьогодні використовує Україна проти агресора, точно вивчатимуть в найпровідніших військових коледжах країн-членів НАТО", — додає заступник глави Офісу президента України.

Нагадаємо, що британське видання Guardian вважає, що Кремлю не потрібні "великі здобутки" на фронті, щоб заявити про перемогу РФ у війні.

Також читайте повну версію інтерв'ю Ігоря Жовкви Фокусу "Ігор Жовква: після перемоги Україна буде країною, здатною генерувати ідеї, як жити світу далі".