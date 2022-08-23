У Зеленского назвали три основных "столба", которые помогают Украине побеждать РФ

В ОП считают, что страны Запада могли бы больше выделять средств на поддержку Киева.

Заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква рассказал о трех "столбах", которые помогают Украине побежать в полномасштабной войне против России.

"Есть три столба, которые нам помогают побеждать. Первый — это санкции. Мы видим, что где-то тяжелее, где-то быстрее, но санкционное давление на Россию беспрецедентно, будь то ЕС, США, Канада, Япония, все наши партнеры, присоединяющиеся к соответствующим санкциям. Второй — это оружие. Из разных стран с разной динамикой, разной интенсивностью, но оно поступает для Украины. Разная география этих стран — могут быть маленькие страны, которые по количеству дают небольшой объем, но это может быть до трети или до половины их оборонного бюджета. Третий — это финансовая поддержка", — говорит в интервью Фокусу Игорь Жовква.

Он отмечает, что финансовая поддержка не является достаточной.

"Но важно, что она есть. Мы уверены, что уровень такой поддержки не снизится, а наоборот будет расти", — говорит Игорь Жовква.

Также читайте полную версию интервью Игоря Жовквы Фокусу "Игорь Жовква: после победы Украина будет страной, способной генерировать идеи, как жить миру дальше".