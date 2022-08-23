У Зеленського назвали три основні "стовпи", які допомагають Україні перемагати РФ

В ОП вважають, що країни Заходу могли б більше виділяти кошти на підтримку Києва.

Заступник глави Офісу президента Ігор Жовква розповів про три "стовпи", які допомагають Україні перемагати у повномасштабній війні проти Росії.

"Є три стовпи, які нам допомагають перемагати. Перший — це санкції. Ми бачимо, що десь важче, десь швидше, але санкційний тиск на Росію безпрецедентний, будь то ЄС, США, Канада, Японія, і всі наші партнери. Другий — це зброя. З різних країн з різною динамікою, різною інтенсивністю, але вона надходить для України. Різна географія цих країн — можуть бути маленькі країни, які за кількістю дають невеликий обсяг, але це може бути до третини чи до половини їхнього оборонного бюджету. Третій — це фінансова підтримка", — каже в інтерв'ю Фокусу Ігор Жовква.

Він наголошує, що фінансова підтримка не є достатньою.

"Але важливо, що вона є. Ми впевнені, що рівень такої підтримки не знизиться, а навпаки зростатиме", — каже Ігор Жовква.

Також читайте повну версію інтерв'ю Ігоря Жовкви Фокусу "Ігор Жовква: після перемоги Україна буде країною, здатною генерувати ідеї, як жити світу далі".