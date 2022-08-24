Будет долгая и жестокая война: в Испании предупредили украинцев о новой российской угрозе

Министр обороны Испании рассказала, что все спецслужбы мира предупреждают украинцев о возможной новой атаке на Киев. По ее словам, РФ будет атаковать и Европейский союз, используя природный газ в качестве оружия.

Глава министерства обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что российские войска могут снова атаковать Киев. По ее словам, война будет долгой и жестокой, подобно войнам, которые велись в XX веке. Об этом пишет испанское издание Anadolu.

Министр заявила, что спецслужбы всего мира предупреждают украинцев о том, что РФ может атаковать и Киев, и любую другую часть Украины снова.

Также она отметила, что сценарий войны изменился. Сейчас РФ будет использовать природный газ в качестве оружия. Именно поэтому странам Европейского союза необходимо солидаризироваться.

Также Роблес заявила, что война в Украине будет похожа на Первую или Вторую мировые войны.

"Зима будет тяжелой", — сказала министр.

В статье сказано, что Маргарита Роблес посетила 35-е авиакрыло Воздушно-космической армии на авиабазе Хетафе в Мадриде. Подразделение участвовало в семи миссиях по доставке различных грузов в Польшу и перевозке граждан и пациентов Украины, о чем пишет сайт минобороны Испании.

Ранее Фокус писал, что Испания решила не отправлять Украине немецкие танки Leopard. Правительство Испании приняло решение об отмене поставок немецких танков Leopard из-за того, что вооружение находится в очень плачевном состоянии.

Еще напомним, что США направят в Украину "подарочный" пакет военной помощи. Как знак поддержки и в честь Дня независимости Украины США направят нашей стране внеплановый пакет военной помощи, размеров в $3 млрд.