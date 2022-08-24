Буде тривала та жорстока війна: в Іспанії попередили українців про нову російську загрозу

Міністр оборони Іспанії розповіла, що всі спецслужби світу попереджають українців про можливу нову атаку на Київ. За її словами, РФ атакуватиме і Європейський союз, використовуючи природний газ як зброю.

Глава міністерства оборони Іспанії Маргарита Роблес заявила, що російські війська можуть знову атакувати Київ. За її словами, війна буде довгою і жорстокою, подібно до війн, які велися в XX столітті. Про це пише іспанське видання Anadolu.

Міністр заявила, що спецслужби всього світу попереджають українців про те, що РФ може атакувати і Київ, і будь-яку іншу частину України знову.

Також вона наголосила, що сценарій війни змінився. Зараз РФ використовуватиме природний газ як зброю. Саме тому країнам Європейського Союзу слід солідаризуватися.

Ще Роблес заявила, що війна в Україні буде схожа на Першу чи Другу світові війни.

"Зима буде важкою", — сказала міністр.

У статті сказано, що Маргарита Роблес відвідала 35 авіакрило Повітряно-космічної армії на авіабазі Хетафе в Мадриді. Підрозділ брав участь у семи місіях щодо доставки різних вантажів до Польщі та перевезення громадян та пацієнтів України, про що пише сайт міноборони Іспанії.

Раніше Фокус писав, що Іспанія вирішила не надсилати Україні німецькі танки Leopard. Уряд Іспанії ухвалив рішення про скасування поставок німецьких танків Leopard через те, що озброєння перебуває в дуже плачевному стані.

Ще нагадаємо, що США надішлють в Україну "подарунковий" пакет військової допомоги. Як знак підтримки і на честь Дня незалежності України США направлять нашій країні позаплановий пакет військової допомоги розміром $3 млрд.