Для поддержки армии: Пентагон заключил многомилионный контракт на производство HIMARS

В Минобороны США отмечают, что РСЗО будут изготавливаться для нужд американской армии и поддержки союзников.

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В Пентагоне заявили о заключении контракта с военно-промышленной корпорацией Lockheed Martin на производство реактивных систем залпового огня HIMARS почти на 431 миллион долларов. Об этом говорится на официальном сайте Минобороны США.

"Компания Lockheed Martin Corp. из Гранд Прери, штат Техас, получила контракт на сумму 430 930 711 долларов США на производство высокомобильных артиллерийских ракетных систем и предоставление вспомогательных услуг для поддержки армии и иностранных партнеров, которым осуществляется продажа военной техники", – сообщает Пентагон.

РСЗО HIMARS в Украине

С началом полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину США предоставили ВСУ 20 реактивных систем залпового огня HIMARS. По словам украинского лейтенанта Коваля, до 70% успеха ВСУ в Херсонской области пришлись на HIMARS.

"HIMARS — один из, если не самый эффективный вид оружия на поле боя. Это дает нам возможность быстро реагировать, попадать в одно место, двигаться в другое и эффективно уничтожать", — говорит лейтенант.

Ранее в Госдепартаменте США заявляли о предоставлении Украине военной поддержки на 400 миллионов долларов. В рамках нового пакета помощи ВСУ получат большую партию многоцелевых автомобилей HMMWV, генераторы, высокоскоростные противорадиолокационные ракеты Harm и боеприпасы для NASAMS/HIMARS.

Фокус также писал о том, что американская корпорация Boeing предложила Пентагону передать Украине высокоточные ракеты с дальностью 150 километров. Боеприпасы запускают с установок по типу HIMARS и M270.

Еще мы писали о том, как США планируют восполнять запасы оружия, передаваемого ВСУ. В Пентагоне намерены заключать долгосрочные контракты на поставки высокоточных ракет GMLRS, ракет для ЗРК Patriot и установок РСЗО HIMARS.