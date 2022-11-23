Боеприпасы и средства ПВО: Пентагон раскрыл, что войдет в новую военную помощь для Украины

ВСУ получат партию автомобилей HMMWV, высокоскоростные ракеты Harm и боеприпасы для NASAMS/HIMARS.

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В новый пакет военной помощи Украине в размере $400 млн войдут дополнительное вооружение, боеприпасы и средства ПВО. Соответствующее заявление обнародовано на официальном сайте дипломатического ведомства.

В пресс-релизе сказано, что военная помощь Украине в размере $400 млн будет предусматривать дополнительное вооружение, боеприпасы и средства ПВО.

"Я санкционирую наше 26-е с августа 2021 года выделение американских вооружений и оборудования для Украины. Эта военная помощь на 400 дополнительные вооружения, боеприпасы и средства ПВО из запасов Минобороны США. Таким образом, общая сумма военной помощи США Украине достигнет беспрецедентного уровня — около 19,7 млрд долларов США с начала работы администрации", — подчеркивают в Госдепе СШа.

Позже в Пентагоне уточнили, украинские Вооруженные силы также получат большую партию многоцелевых автомобилей HMMWV, генераторы, высокоскоростные противорадиолокационные ракеты Harm и боеприпасы для NASAMS/HIMARS.

В целом, пакет военной помощи Украине в размере $400 млн включает следующее вооружение:

боеприпасы класса "земля-воздух для ЗРК NASAMS;

150 тяжелых пулеметов с тепловизионными прицелами для борьбы с БПЛА;

боеприпасы для РСЗО HIMARS;

200 артиллерийских снарядов калибра 155 мм с точным наведением;

10 тысяч мин калибра 120 мм;

высокоскоростные ракеты HARM ;

150 высокомобильных многоцелевых колесных машин HMMWV;

свышк 100 легких тактических машин;

более 20 млн патронов для стрелкового оружия;

свыше 200 генераторов;

запчасти для гаубиц калибра 105 мм и другого оборудования.

[ + – ] Украина получит от США боеприпасы, генераторы и средства ПВО

Отметим, что 23 ноября президент США Джо Байден поручил Государственному департаменту выделить Украине новую военную помощь в размере $400 млн. Средства, по данным Белого дома, направят на закупку предметов оборонного назначения для нужд ВСУ.

Также сообщалось, что сенаторы призвали президента США Джо Байдена разрешить передачу Украине беспилотников MQ-1C или Grey Eagle.