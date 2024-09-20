Австралія домовляється зі США про відправлення в Україну списаних танків Abrams, — ЗМІ

Рішення австралійського уряду утилізувати вертольоти Taipan, замість того, щоб надати їх Україні, багатьох спантеличило. Тому 59 списаних американських танків M1A1 Abrams можуть відправити ЗСУ після консультацій із Вашингтоном.

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Українські солдати незабаром можуть використовувати списані австралійські бойові танки в боротьбі з російськими військами, оскільки уряд прем'єра Ентоні Албанезе працює з адміністрацією США над планом відправки їх на поле бою. Про це повідомляє видання The Sydney Morning Herald.

Зазначається, що українська діаспора в Австралії була обурена тим, що списану військову техніку, включно з патрульними машинами далекої дії та надувними човнами, продавали на онлайн-аукціоні, замість того, щоб відправляти її в Україну.

Раніше цього року уряд поховав свій парк вертольотів MRH-90 Taipan, а не надав їх Україні, як просив Київ.

В опозиції вже заявили, що рішення провладної партії поховати, а не подарувати списані вертольоти Taipan, багатьох спантеличило, і це не повинно повторитися з танками Abrams.

У липні Австралія зняла з озброєння 59 американських танків M1A1 Abrams, які ніколи не використовували в бою, і у вересні їх замінять на новіші моделі. І це привернуло увагу до того, чи будуть вони поміщені на зберігання, утилізовані або передані Україні.

Куплені за 550 мільйонів доларів у 2004 році, ці важкоброньовані танки важать 63 тонни кожен і оснащені гарматами і кулеметами.

Україна зробила офіційний запит Австралії приєднатися до США, Великої Британії, Польщі та Німеччини, пожертвувавши танки для захисту своєї країни.

Один із найстаріших армійських начальників країни Пітер Ліхі, який обіймав посаду командувача армією з 2003 по 2008 рік і курирував введення танків M1A1, приєднався до закликів надати Австралії свої старі танки Україні.

"Я спантеличений, чому танки не пропонуються Україні. Хоча ми списуємо їх, це дуже хороші танки, їх потрібно добре обслуговувати, до них є запасні частини, і українці дуже хочуть їх отримати", — зазначив він, додавши, що Австралія має завантажити танки на корабель і доправити в Україну.

"Я б безумовно не хотів бачити, як ці криваві штуки знищують або закопують", — зазначив Ліхі.

Джерела в уряді на правах анонімності повідомили, що міністр оборони Річард Марлес наразі вивчає, як здійснити поставку танків відповідно до правил експорту оборонної продукції, оскільки машини вироблені в Америці.

Посол України в Австралії Василь Мірошниченко сказав, що танки є невід'ємною частиною сухопутної оборони країни, і ЗСУ потребують такої техніки.

"Якщо Австралія надасть їх Україні безпосередньо або опосередковано через США, ми з радістю приймемо їх і знайдемо їм хороше застосування", — сказав він, додавши, що все, про що просить Київ, — це можливість використовувати військову техніку, якої Канберра більше не потребує.

За словами колишнього високопоставленого чиновника Міністерства оборони Майкла Шобріджа, ці танки все ще в гарному стані.

"Українці ведуть війну за національне виживання, тому ми повинні доставити їх туди якомога швидше", — наголосив він.

Нагадаємо, 10 вересня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів телефонну розмову зі своєю австралійською колегою Пенні Вонг, проінформувавши її про пріоритетні оборонні потреби і зазначив, що Київ потребує списаної військової техніки.

Тим часом, як писав Фокус, Австралія готується до переходу на ударні вертольоти AH-64E Apache армії США.