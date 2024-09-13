Австралія готується до переходу на ударні вертольоти AH-64E Apache армії США (фото)

За словами журналістів, у Apache може бути 16 ракет Hellfire, що вдвічі більше, ніж у вертольота Tiger. Але вага, близько 10 тонн, вимагає більш точного управління в польоті.

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Австралія готується отримати свої перші вертольоти Apache. П'ять пілотів австралійської армії ознайомляться з новою платформою. Ці пілоти раніше літали на ARH Tiger і отримали досвід в американській армії на ударних AH-64E Apache. Про це пише Army Recognition.

Після завершення перепідготовки в Центрі передового досвіду авіації армії США (US Army Aviation Centre of Excellence) у Форт-Новоселі, австралійські пілоти тепер повністю інтегровані в різні бойові авіаційні підрозділи США.

Характеристики AH-64E Apache значно поліпшені порівняно з ARH Tiger, особливо в дальності та захопленні цілей.

Один з австралійських пілотів, який налітав майже 1000 годин на ARH Tiger, підкреслив ключові відмінності між двома літаками. Tiger легший і маневровніший, але в Apache поліпшена броня, передовіші датчики та значно підвищена вогнева міць. У Apache може бути 16 ракет Hellfire, що вдвічі більше, ніж у Tiger. Але вага, близько 10 тонн, вимагає більш точного управління в польоті.

Австралійські пілоти пройшли початкову підготовку і потім були прикріплені до різних підрозділів армії США в штатах: Гаваї, Вашингтон, Кентуккі та Алабамі. Пілоти отримали цінні відомості щодо можливостей Apache, зокрема. щодо ракет Spike, які мають доповнити Hellfire в армії США.

Завдяки передовим датчикам AH-64E Apache, інфрачервоним можливостям, кольоровому дисплею та радару Longbow він може виявляти та вражати цілі на значних відстанях. Apache також виграє від таких систем, як Link 16, що дає можливість обмінюватися інформацією в режимі реального часу з іншими літаками та наземними підрозділами.

Австралія готується отримати свої перші 29 Apache до 2025 року.

Нагадаємо, що Україна хоче отримати 12 американських вертольотів AH-1Z Viper, від яких відмовилася Словаччина.

Також повідомлялося, що лазерна зброя Ізраїлю з'явиться на озброєнні сил ППО країни.