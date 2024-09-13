Австралия готовится к переходу на ударные вертолеты AH-64E Apache армии США (фото)

По словам журналистов, у Apache может быть 16 ракет Hellfire, что вдвое больше, чем у вертолета Tiger. Но вес, около 10 тонн требует более точного управления в полете.

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Австралия готовится получить свои первые вертолеты Apache. Пять пилотов австралийской армии ознакомятся с новой платформой. Эти пилоты прежде летали на ARH Tiger и получили опыт в американской армии на ударных AH-64E Apache. Об этом пишет Army Recognition.

По завершении переподготовки в Центре передового опыта авиации армии США (US Army Aviation Centre of Excellence) в Форт-Новоселе, австралийские пилоты теперь полностью интегрированы в различные боевые авиационные подразделения США.

Характеристики AH-64E Apache значительно улучшены по сравнению с ARH Tiger, особенно в дальности и захвате целей.

Один из австралийских пилотов, налетавший почти 1000 часов на ARH Tiger, подчеркнул ключевые различия между двумя самолетами. Tiger легче и маневреннее, но у Apache улучшенная броня, более передовые датчики и значительно повышена огневая мощь. У Apache может быть 16 ракет Hellfire, что вдвое больше, чем у Tiger. Но вес, около 10 тонн требует более точного управления в полете.

Австралийские пилоты прошли начальную подготовку и затем были прикреплены к различным подразделениям армии США в штатах: Гавайи, Вашингтон, Кентукки и Алабаме. Пилоты получили ценные сведения относительно возможностей Apache, в т.ч. относительно ракет Spike, которые должны дополнить Hellfire в армии США.

Благодаря передовым датчикам AH-64E Apache, инфракрасным возможностям, цветному дисплею и радару Longbow он может обнаруживать и поражать цели на значительных расстояниях. Apache также выигрывает от таких систем, как Link 16, что дает возможность обмениваться информацией в режиме реального времени с другими самолетами и наземными подразделениями.

Австралия готовится получить свои первые 29 Apache к 2025 году.

Напомним, что Украина хочет получить 12 американских вертолетов AH-1Z Viper, от которых отказалась Словакия.

Также сообщалось, что лазерное оружие Израиля появится на вооружении сил ПВО страны.