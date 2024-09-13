Украина хочет 12 американских вертолетов AH-1Z Viper, от которых отказалась Словакия

По словам экс-министра обороны Словакии Ярослава Надя, нынешнее правительство в Братиславе недовольно передачей устаревших истребителей Украине в первые дни войны. И не хочет компенсации от США в виде вертолетов компании Bell за треть цены.

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Пока правительство Словакии не соглашается приобрести 12 ударных вертолетов AH-1Z Viper у Соединенных Штатов, их пытаются получить представители Украины. Об этом пишет Defensenews.com.

В июле Государственный департамент США одобрил продажу 12 вертолетов Viper Словакии примерно за 600 млн долларов, что было значительно больше первоначального предложения в размере 340 млн предыдущему словацкому правительству.

Скидка отчасти объясняется тем, что не состоялась сделка с Пакистаном.

Представители США, имевшие отношение к сделке, сказали, что в Братиславе решили сосредоточиться на самолетах F-16 и системах ПВО, что, как сообщается, не понравилось чиновникам в Вашингтоне.

Тем временем украинский народный депутат от партии "Батькивщина" Вадим Ивченко сообщил журналистам, что Украина проявляет интерес к Viper с 2022 года.

"Нам нужны эти вертолеты для наших солдат, которые сражаются на передовой в Донецкой, Запорожской и прочих областях, а также ведут операцию в Курской области", — сказал Ивченко.

Будучи представителем парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, Ивченко сказал, что написал письмо американским законодателям, в котором попытался убедить администрацию Байдена перенаправить Viper в Киев, если Словакия от них откажется.

"Словакия должна решить, какое оружие и оборудование ей нужно для ее армии, и если им не нужны эти вертолеты, то поставка в Украину должна произойти как можно скорее", — сказал он.

По словам депутата, Киев также пытается договориться с компанией Bell о размещении производства вертолетов Bell на одном из украинских предприятий.

В марте 2023 года экс-министр обороны Словакии Ярослав Надь объявил, что США предложили Словакии вертолеты вместе с ракетами класса "воздух-земля" AGM-114 Hellfire II стоимостью около 1 млрд долларов примерно за треть их обычной цены за переданные Украине истребители МиГ-29 советской разработки и системы ПВО 2К12 "Куб".

Но после того, как во главе правительства появился премьер Роберт Фицо, Братислава заявила, что ударные вертолеты больше не занимают первых мест в списке покупок.

Надь, возглавляющий оппозиционную Демократическую партию, сообщил, что правительство в Братиславе, которое теперь больше учитывает российские интересы, все еще недовольно передачей устаревших истребителей и систем ПВО Украине в первые дни войны.

Вертолет Bell AH-1Z Viper

Вертолет Viper на авиашоу

Viper — ударный вертолет, который компания Bell Helicopter разработала на базе AH-1W SuperCobra.

По состоянию на 2012 год, стоимость Viper оценивалась в 27-31 млн долларов.

Bell AH-1Z Viper находятся на вооружении Бахрейна (шесть штук из заказанных 12), Чехии (10), Нигерия заказала 12 и самих США (189).

Напомним, что на вооружении ПВО Израиля появятся лазеры Iron Beam, которые уничтожают воздушные цели в считанные секунды.

Также сообщалось, что РФ выпускает новый БПЛА "Гарпия-А1" с китайскими двигателями.