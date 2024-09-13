Україна хоче 12 американських вертольотів AH-1Z Viper, від яких відмовилася Словаччина

За словами ексміністра оборони Словаччини Ярослава Надя, нинішній уряд у Братиславі незадоволений переданням застарілих винищувачів Україні в перші дні війни. І не хоче компенсації від США у вигляді вертольотів компанії Bell за третину ціни.

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Поки уряд Словаччини не погоджується придбати 12 ударних вертольотів AH-1Z Viper у Сполучених Штатів, їх намагаються отримати представники України. Про це пише Defensenews.com.

У липні Державний департамент США схвалив продаж 12 гелікоптерів Viper Словаччині приблизно за 600 млн доларів, що було значно більше за первісну пропозицію в розмірі 340 млн попередньому словацькому уряду.

Знижка частково пояснюється тим, що не відбулася угода з Пакистаном.

Представники США, які мали стосунок до угоди, сказали, що в Братиславі вирішили зосередитися на літаках F-16 і системах ППО, що, як повідомляється, не сподобалося чиновникам у Вашингтоні.

Тим часом український народний депутат від партії "Батьківщина" Вадим Івченко повідомив журналістам, що Україна проявляє інтерес до Viper з 2022 року.

"Нам потрібні ці вертольоти для наших солдатів, які б'ються на передовій у Донецькій, Запорізькій та інших областях, а також ведуть операцію в Курській області", — сказав Івченко.

Як представник парламентського Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, Івченко сказав, що написав листа американським законодавцям, у якому спробував переконати адміністрацію Байдена перенаправити Viper до Києва, якщо Словаччина від них відмовиться.

"Словаччина має вирішити, яка зброя та обладнання їй потрібні для її армії, і якщо їм не потрібні ці вертольоти, то постачання до України мають відбутися якомога швидше", — сказав він.

За словами депутата, Київ також намагається домовитися з компанією Bell про розміщення виробництва вертольотів Bell на одному з українських підприємств.

У березні 2023 року ексміністр оборони Словаччини Ярослав Надь оголосив, що США запропонували Словаччині вертольоти разом із ракетами класу "повітря-земля" AGM-114 Hellfire II вартістю приблизно 1 млрд доларів приблизно за третину від їхньої звичайної ціни за передані Україні винищувачі МіГ-29 радянського розроблення і системи ППО 2К12 "Куб".

Але після того, як на чолі уряду став прем'єр Роберт Фіцо, Братислава заявила, що ударні вертольоти більше не посідають перших місць у списку закупівель.

Надь, який очолює опозиційну Демократичну партію, повідомив, що уряд у Братиславі тепер більше зважає на російські інтереси, тож усе ще незадоволений переданням застарілих винищувачів і систем ППО Україні в перші дні війни.

Вертоліт Bell AH-1Z Viper

Вертоліт Viper на авіашоу

Viper — ударний вертоліт, який компанія Bell Helicopter розробила на базі AH-1W SuperCobra. Станом на 2012 рік, вартість Viper оцінювали у 27-31 млн доларів. Bell AH-1Z Viper перебувають на озброєнні Бахрейну (шість штук із замовлених 12), Чехії (10), Нігерія замовила 12 і самих США (189).

Нагадаємо, що на озброєнні ППО Ізраїлю з'являться лазери Iron Beam, які знищують повітряні цілі за лічені секунди.

Також повідомлялося, що РФ випускає новий БПЛА "Гарпія-А1" з китайськими двигунами.