Австралия договаривается с США об отправке в Украину списанных танков Abrams, — СМИ

Решение австралийского правительства утилизировать вертолеты Taipan, вместо того, чтобы предоставить их Украине, многих озадачило. Поэтому 59 списанных американских танков M1A1 Abrams могут отправить ВСУ после консультаций с Вашингтоном.

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Украинские солдаты вскоре могут использовать списанные австралийские боевые танки в борьбе с вторгшимися российскими войсками, поскольку правительство премьера Энтони Албанезе работает с администрацией США над планом отправки их на поле боя. Об этом сообщает издание The Sydney Morning Herald.

Отмечается, что украинская диаспора в Австралии была возмущена тем, что списанная военная техника, включая патрульные машины дальнего действия и надувные лодки, продавалась на онлайн-аукционе, вместо того, чтобы отправляться в Украину.

Ранее в этом году правительство похоронило свой парк вертолетов MRH-90 Taipan, а не предоставило их Украине, как просил Киев.

В оппозиции уже заявили, что решение провластной партии похоронить, а не подарить списанные вертолеты Taipan, многих озадачило, и это не должно повториться с танками Abrams.

В июле Австралия сняла с вооружения 59 американских танков M1A1 Abrams, которые никогда не использовались в бою, и в сентябре они будут заменены более новыми моделями. И это привлекло внимание к тому, будут ли они помещены на хранение, утилизированы или переданы Украине.

Купленные за 550 миллионов долларов в 2004 году, эти тяжелобронированные танки весят 63 тонны каждый и оснащены пушками и пулеметами.

Украина сделала официальный запрос Австралии присоединиться к США, Великобритании, Польше и Германии, пожертвовав танки для защиты своей страны.

Один из старейших армейских начальников страны Питер Лихи, занимавший пост командующего армией с 2003 по 2008 год и курировавший введение танков M1A1, присоединился к призывам предоставить Австралии свои старые танки Украине.

"Я озадачен, почему танки не предлагаются Украине. Хотя мы списываем их, это очень хорошие танки, они должны хорошо обслуживаться, к ним имеются запасные части, и украинцы очень хотят их получить", — отметил он, добавив, что Австралия должна погрузить танки на корабль и доставить в Украину.

"Я бы определенно не хотел видеть, как эти кровавые штуки уничтожаются или закапываются", — отметил Лихи.

Источники в правительстве на правах анонимности сообщили, что министр обороны Ричард Марлес сейчас изучает, как осуществить поставку танков в соответствии с правилами экспорта оборонной продукции, поскольку машины произведены в Америке.

Посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко сказал, что танки являются неотъемлемой частью сухопутной обороны страны, и ВСУ нуждаются в такой технике.

"Если Австралия предоставит их Украине напрямую или косвенно через США, мы с радостью примем их и найдем им хорошее применение", — сказал он, добавив, что все, о чем просит Киев, — это возможность использовать военную технику, в которой Канберра больше не нуждается.

По словам бывшего высокопоставленного чиновника Министерства обороны Майкла Шобриджа, эти танки все еще в хорошем состоянии.

"Украинцы ведут войну за национальное выживание, поэтому мы должны доставить их туда как можно скорее", — подчеркнул он.

Напомним, 10 сентября министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел телефонный разговор со своей австралийской коллегой Пенни Вонг, проинформировав ее о приоритетных оборонных потребностях и отметил, что Киев нуждается в списанной военной технике.

Тем временем, как писал Фокус, Австралия готовится к переходу на ударные вертолеты AH-64E Apache армии США.