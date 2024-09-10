Украина попросила у Австралии списанную военную технику: что могут получить ВСУ

Предоставляя Киеву уже выведенную с баланса военную технику партнеры экономят собственные ресурсы, а Украина таким образом повышает свою обороноспособность. Это является примером взаимовыгодного сосуществования, отметил новоназначенный глава МИД Сибига.

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Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел телефонный разговор со своей австралийской коллегой Пенни Вонг, которую поблагодарил за поддержку страны. Об этом глава внешнеполитического ведомства написал в социальной сети Х.

Во время беседы Андрей Сибига проинформировал свою коллегу о приоритетных оборонных потребностях, отметив, что австралийские броневики Bushmaster доказали свою эффективность на поле боя. Поэтому Киев намерен расширять сотрудничество с Канберрой по этим и другим бронированным машинам.

Кроме военной помощи, Украина заинтересована в списанном оборудовании, в том числе в большом количестве уже списанной бронетехники, и других образцов, отметил министр.

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Выдерживает противотанковые мины: десантники ВСУ рассказали о Bushmaster в ВСУ (видео)

"Это является примером взаимовыгодного сосуществования, когда партнеры экономят ресурсы, а Украина повышает свою обороноспособность", — подчеркнул Андрей Сибига.

Пенни Вонг в свою очередь отметила, что Австралия не позволит России перекроить карту силой.

Bushmaster: бронированное "такси" для военных

Колесный полноприводный бронеавтомобиль Bushmaster создан для использования в пустынных районах. Он может перевозить 9 солдат с запасами еды и патронов на 3 дня автономного сопротивления.

Bushmaster не является классическим бронетранспортером из-за больших габаритов и слабого вооружения, а позиционируется как "защищенный транспортер". Он не предназначен для непосредственного участия на поле боя, а лишь для транспортировки военнослужащих в район выполнения задания.

Bushmaster самый слабозащищенный транспортер австралийской армии, хотя его защита должна противостоять 5,56-мм и 7,62-мм пулям, осколкам гранат, патронам и взрыву мины с 6 кг взрывчатого вещества.

На шоссе машина с 6-цилиндровым турбодизельным двигателем может разгоняться до 100 км/ч.

Напомним, в июле стало известно, что правительство Австралии планирует выделить на военную помощь Украине 250 млн долларов. Пакет будет состоять из ракет для ПВО, управляемых ракет, противотанкового оружия, боеприпасов и тактической обуви.

Также Фокус писал, что бойцы Интернационального легиона ГУР МО используют в Курской области танки PT-91 Twardy, самоходки Krab и колесные бронетранспортеры Rosomak.