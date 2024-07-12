Австралия анонсировала крупнейший пакет военной помощи Украине: что получат ВСУ

Министр обороны Ричард Марлз заявил, что они будут поддерживать Украину столько, сколько необходимо, чтобы Киев смог урегулировать конфликт на собственных условиях.

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Правительство Австралии планирует выделить на военную помощь Украине 250 млн долларов — самый большой пакет с начала полномасштабного вторжения. Об этом сообщает ABC News.

Министр обороны и вице-премьер-министр Ричард Марлз анонсировал новый пакет военной помощи для Украины в последний день саммита НАТО в Вашингтоне. Австралия хоть и не является членом НАТО, но они направили делегацию для укрепления связей с Альянсом на фоне опасений Китая в Тихоокеанском регионе.

Также Марлз встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским, президентом США Джо Байденом и другими коллегами.

"Когда несколько лет назад мы стали свидетелями подписания неограниченного соглашения между Китаем и РФ накануне незаконного вторжения РФ в Украину... События в Восточной Европе стали для нас фундаментально важными", — заявил Марлз.

Австралийский пакет помощи будет состоять из:

ракет для ПВО;

управляемых ракет;

противотанкового оружия;

боеприпасов;

тактической обуви.

По словам австралийского министра обороны, это не последний пакет для Украины. Они будут продолжать поддерживать Киев, сколько нужно, чтобы Украина "урегулировала конфликт на собственных условиях". Также Австралия отправит 700 бойцов в новое командование НАТО для обучения украинских военных.

Напомним, 11 июля в США анонсировали новый пакет военной помощи для Украины на 225 млн долларов.

8 июля немецкое правительство объявило новый пакет военной помощи для Украины.