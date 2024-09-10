Україна попросила у Австралії списану військову техніку: що можуть отримати ЗСУ

Надаючи Києву вже виведену з балансу військову техніку партнери економлять власні ресурси, а Україна таким чином підвищує свою обороноздатність. Це є прикладом взаємовигідного співіснування, зазначив новопризначений глава МЗС Сибіга.

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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів телефонну розмову зі своєю австралійською колегою Пенні Вонг, якій подякував за підтримку країни. Про це очільник зовнішньополітичного відомства написав у соціальній мережі Х.

Під час бесіди Андрій Сибіга поінформував свою колегу про пріоритетні оборонні потреби, наголосивши, що австралійські броньовики Bushmaster довели свою ефективність на полі бою. Тому Київ має намір розширювати співпрацю з Канберрою щодо цих та інших броньованих машин.

Окрім військової допомоги, Україна зацікавлена у списаному обладнанні, у тому числі у великій кількості вже списаної бронетехніки, та інших зразків, зазначив міністр.

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"Це є прикладом взаємовигідного співіснування, коли партнери економлять ресурси, а Україна підвищує свою обороноздатність", — наголосив Андрій Сибіга.

Пенні Вонг своєю чергою зазначила, що Австралія не дозволить Росії перекроїти карту силою.

Bushmaster: броньоване "таксі" для військових

Колісний повнопривідний бронеавтомобіль Bushmaster створений для використання у пустельних районах. Він може перевозити 9 солдатів з запасами їжі та набоїв на 3 дні автономного спротиву.

Bushmaster не є класичним бронетранспортером через великі габарити та слабке озброєння, а позиціонується як "захищений транспортер". Він не призначений для безпосередньої участі на полі бою, а лише для транспортування військовослужбовців у район виконання завдання.

Bushmaster найслабше захищений транспортер австралійської армії, хоча його захист повинен протистояти 5,56-мм і 7,62-мм кулям, уламкам гранат, набоїв та вибуху міни з 6 кг вибухової речовини.

На шосе машина з 6-циліндровим турбодизельним двигуном може розганятися до 100 км/год.

Нагадаємо, у липні стало відомо, що уряд Австралії планує виділити на військову допомогу Україні 250 млн доларів. Пакет складатиметься з ракет для ППО, керованих ракет, протитанкової зброї, боєприпасів та тактичного взуття.

Також Фокус писав, що бійці Інтернаціонального легіону ГУР МО використовують у Курській області танки PT-91 Twardy, самохідки Krab і колісні бронетранспортери Rosomak.