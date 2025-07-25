"Немає альтернативи": Франція визнає Палестину як окрему державу, — Макрон

Франція вже у вересні планує офіційно визнати Палестину, як окрему незалежну державу. США та Ізраїль виступили категорично проти таких дій Парижа.

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Першочерговим завданням є припинення війни в секторі Газа та надання гуманітарної допомоги цивільному населенню у Палестині, заявив президент Франції Емманюель Макрон.

"Вірна своїй історичній відданості справедливому і тривалому миру на Близькому Сході, я ухвалив рішення: Франція визнає Державу Палестина", — написав Макрон.

Він закликав до негайного припинення вогню, звільнення всіх заручників і масштабної міжнародної підтримки для мешканців Гази.

"Немає альтернативи. Французи хочуть миру на Близькому Сході. І саме нам, французам, разом із ізраїльтянами, палестинцями, нашими європейськими та міжнародними партнерами, належить довести, що це можливо", — зазначив Макрон.

Президент Франції також наголосив на необхідності демілітаризації угруповання ХАМАС, гарантування безпеки, відбудови Гази та створення повноцінної, життєздатної палестинської держави, яка визнає Ізраїль і сприятиме стабільності в регіоні.

Макрон підкреслив, що отримав відповідні зобов’язання від президента Палестинської автономії та підтвердив свою рішучість діяти.

Реакція світу на визнання Францією Палестини

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що "рішуче засуджує" рішення визнати Палестину державою.

"Палестинська держава в таких умовах стане плацдармом для знищення Ізраїлю, а не для мирного співіснування з ним", — зазначив Нетаньягу.

Він також додав, що палестинці не прагнуть до створення держави поруч з Ізраїлем, а навпаки, "прагнуть до створення держави замість Ізраїлю".

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Сполучені Штати відкидають намір президента Франції офіційно визнати державу Палестина під час Генеральної асамблеї ООН.

"Це безвідповідальне рішення лише слугує пропаганді ХАМАСу та відкидає перспективу миру. Це ляпас жертвам 7 жовтня", — підкреслив Рубіо.

Крім того видання Bloomberg пише, що на прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера чинять тиск міністри його уряду та Емманюель Макрон з вимогою якнайшвидше визнати Палестину суверенною державою.

Журналісти також нагадали, що Стармер заявив, що "державність є невід’ємним правом палестинського народу" та що припинення вогню "відкриє шлях" для визнання Палестини з боку Великої Британії, але не вказав чітких термінів.

Нагадаємо, Верховна Рада хоче визнати Північну Корею державою-агресором і співучасницею збройної агресії РФ проти України.