Мозг, тело и принципы: как состоятельным семьям воспитать не мажоров, а лидеров

Воспитание детей в достатке: что действительно важно для успеха

Воспитание детей — это самая важная инвестиция, которую мы делаем в своей жизни. Бизнесмены хорошо знают цену правильным решениям и стратегиям, но даже самый гениальный бизнес-план ничего не стоит, если не передать детям базовые принципы жизни.

Ведь будущее наших компаний, наших семей и страны зависит от того, кем станут наши дети.

Успех не приходит случайно. Он всегда базируется на четких принципах, на понимании, что такое хорошо, а что плохо. И первая задача родителей — объяснить эти жизненные ориентиры. Потому что главный принцип воспитания прост: "Смотри на меня". Дети копируют не слова, а действия.

О важных навыках для детей

Что мы должны дать детям в XXI веке?

Во-первых, языки. Мир глобальный, и без знания китайского, японского, арабского или испанского языка дети рискуют потерять половину возможностей. Английский сегодня — это уже не преимущество, а обязательный базис.

Во-вторых, мышление. Математика и шахматы не просто формируют интеллект, они учат стратегическому видению и умению предвидеть последствия решений. Это те самые качества, которые ценятся и в бизнесе, и в жизни.

В-третьих, здоровье. Без крепкого тела не будет сильной личности. Спорт и правильное питание формируют выносливость, дисциплину и характер.

Особенности воспитания детей в достатке

Надо дать понимание, откуда берутся деньги. Мои дети с 15 лет работают — старшая дочь начала официанткой. Это не о деньгах, а о формировании привычки к труду, умении ценить каждую заработанную копейку и понимать: мир ничего не дает просто так.

Многие считают, что самое большое счастье — это обеспечить детей всем. Но именно достаток часто создает проблемы. В школах можно встретить негативные явления: понты, демонстративное потребление, даже наркотики. И здесь важно поставить детям "прививку" против этого.

Научить тратить рационально. Я мог бы купить себе яхту. Но я этого не делаю. Не потому, что не могу — а потому, что это нерационально. И это надо показывать детям.

Деньги — это ничего. Это лишь инструмент, с помощью которого мы получаем желаемое. Мы работаем не ради денег, а ради того, чтобы получать удовольствие от жизни. Эту разницу дети должны почувствовать с детства.

Так же важно научить их, что человек оценивается не по статусу или должности. К министру и к дворнику надо относиться одинаково — с уважением. Это один из важнейших уроков для детей, которые растут в достатке.

Об ошибках в воспитании

Самая большая ошибка родителей — думать, что достаточно просто дать детям деньги или возможности. На самом деле, если ребенок не научится работать, не поймет ценности денег и не выработает дисциплины — все богатства мира его испортят.

Еще одна ошибка — двойные стандарты. Если родители говорят одно, а делают другое, дети моментально это считывают. "Смотри на меня" работает всегда. Нельзя требовать от детей честности, если сам обманываешь. Нельзя учить рациональности, если сам тратишь бездумно.

И третье — это чрезмерная опека. Бизнесмены знают, что компании закаляются в кризисах. Их надо не только защищать, но и выпускать в мир, давать возможность делать ошибки, работать, общаться с разными людьми. Однажды я предложил своему другу устроить его сына в подростковом возрасте работать вместе с моими детьми, но он отказался "пусть сидит дома", тот до сих пор сидит дома.

Заключение

Воспитание детей — это стратегический проект. Он требует четких правил, дисциплины, времени и, главное, личного примера.

Дети должны работать упорно, знать цену деньгам, развивать свой ум и тело, уважать людей независимо от их статуса. Они должны понять, что деньги — лишь инструмент, а настоящая цель жизни — удовольствие от того, что ты делаешь.

И если мы дадим детям эти принципы, то они смогут достичь любого успеха — даже большего, чем мы сами.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

