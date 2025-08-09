Дети мечтают о мире без интернета: почему, на самом деле, они не отрываются от своих смартфонов

Related video

Детям, выросшим перед экранами, нужно больше свободы в реальном мире.

Одно из распространенных объяснений того, почему дети проводят так много свободного времени перед экранами, звучит так: смартфоны и социальные сети вызывают у них зависимость. Дети уткнулись в свои устройства и общаются онлайн, а не лично, потому что именно к этому их приучили технологии.

Но мы упускаем из виду ключевую часть истории: самих детей. Их слова дают полную картину того, как меняется детство, и, что еще важнее, как сделать его лучше. В марте компания Harris Poll опросила более 500 детей в возрасте от 8 до 12 лет по всей территории США, которым гарантировали конфиденциальность их ответов. Результаты опроса убедительно свидетельствуют о том, что детство, основанное на телефонах, в самом разгаре. Большинство опрошенных сообщили о наличии смартфонов, а около половины детей в возрасте от 10 до 12 лет заявили, что большинство или все их друзья пользуются социальными сетями.

Эта цифровая технология дала детям доступ к виртуальным мирам, где им разрешено перемещаться гораздо свободнее, чем в реальном. Около 75 процентов детей в возрасте от 9 до 12 лет регулярно играют в онлайн-игру Roblox, где они могут общаться с друзьями и даже незнакомцами. Но большинство детей, участвовавших в нашем опросе, заявили, что им вообще запрещено находиться на публике без сопровождения взрослых. Менее половины 8- и 9-летних детей ходили в продуктовый магазин одни; более четверти не разрешают играть без присмотра даже в собственном дворе.

Но именно о таких свободах, по словам детей, они мечтают. Мы попросили их выбрать любимый способ проводить время с друзьями: игры, например, баскетбол; изучение окрестностей; участие в мероприятиях, организованных взрослыми; или общение в интернете. Победитель был очевиден.

Дети хотят встречаться лично, без экранов и присмотра. Но поскольку многие родители ограничивают их возможность самостоятельного общения в реальном мире, дети прибегают к единственному способу провести время без назойливых взрослых: к своим телефонам.

С 1980-х годов родители все больше опасаются, что безнадзорное время может подвергнуть их детей физическому или эмоциональному вреду. В другом опросе мы спросили родителей, что, по их мнению, произойдет, если двое десятилетних детей будут играть в местном парке без взрослых. Шестьдесят процентов опрошенных посчитали, что дети, скорее всего, получат травмы. Половина опрошенных посчитали, что их, скорее всего, похитят.

Эти интуитивные представления даже близко не соответствуют реальности. Похищения в Соединенных Штатах настолько редки, что ребенку пришлось бы провести на улице без присмотра в среднем 750 000 лет, прежде чем его похитил бы незнакомец. Родители, конечно же, лучше всех знают свой район и должны тщательно его оценивать. Но склонность переоценивать риск сама по себе опасна. Без реальной свободы дети не получают возможности развить компетентность, уверенность в себе и способность решать повседневные проблемы.

Тем не менее, родители тратят больше времени на присмотр за детьми, чем в 1960-х годах, хотя сейчас они больше работают. Семьи с любым уровнем дохода пришли к убеждению, что организованные мероприятия являются ключом к безопасности и успеху детей. Так игры в песочнице уступили место бейсболу на выезде. Колесо в парке уступило место соревнующимся командам. Дети оказались привязанными к заднему сиденью своей жизни — их отводили, забирали и чрезмерно помогали. По мере того, как их независимость сокращалась, их тревожность и депрессия резко возрастала.

У детей всегда будет больше свободного времени, чем взрослые смогут контролировать, и этот пробел теперь заполняют устройства. "Выйти на улицу" незаметно заменилось на "Выйти в интернет". Интернет — один из немногих способов избежать детства, в котором они помнят себя тревожными, маленькими и грустными.

Вот почему важно возрождать детство, укореняя его в свободе, ответственности и дружбе. В Пьемонте, Калифорния, сеть родителей начала каждую пятницу отводить своих детей в парк, чтобы они играли без присмотра. Иногда дети спорят или им становится скучно — и это хорошо. Умение справляться со скукой и конфликтами является неотъемлемой частью развития ребенка. В других местах церкви, библиотеки и школы создают "игровые клубы без экранов".

Поначалу предоставление детям большей свободы может показаться неудобным. Но если родители хотят, чтобы их дети отложили телефоны, им нужно открыть входную дверь. Почти три четверти детей, участвовавших в нашем опросе, согласились с утверждением: "Я бы проводил меньше времени в интернете, если бы в моем районе было больше друзей, с которыми можно было бы играть вживую".

Современные дети хотят провести детство в реальном мире. Давайте вернем им эту возможность.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

