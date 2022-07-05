ЗСУ звільнили Солодке на Донеччині: що відомо (карта)

Населений пункт знаходиться на північ від окупованої Волновахи. Визволення селища також підтверджує експолковник ФСБ Гіркін.

Українські військові звільнили селище Солодке, що на Донеччині. Про це повідомив нардеп від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко у своєму телеграм-каналі.

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"ЗСУ повернули контроль над селищем Солодке", — написав нардеп.

Населений пункт знаходиться на північ від окупованої Волновахи.

Це підтвердив експолковник ФСБ Ігор Стрєлков (Гіркін). За його словами, на ділянці Донецького фронту в районі Докучаєвська "все-таки були зміни на фронті".

"Противнику вдалося повернути контроль над селом Солодке. Про причини відходу наших військ я тут не писатиму", — заявив ексбойовик.

[ + – ] Пост Стрєлкова

[ + – ] Повідомляється про звільнення Солодкого

Зазначимо, офіційного підтвердження від Генерального штабу чи Міноборони на момент написання не було. В ранковому зведенні Генштабу Солодке не згадувалося.

Нагадаємо, 2 липня ЗСУ звільнили село Іванівка на Херсонщині.

Також за даними ISW, російські війська візьмуть оперативну паузу після захоплення Лисичанська, щоб заповнити втрати і боєздатність.