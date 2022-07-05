ВСУ освободили Сладкое в Донецкой области: что известно (карта)

Населенный пункт находится севернее оккупированной Волновахи. Освобождение поселка также подтверждает экс-полковник ФСБ Гиркин.

Украинские военные освободили поселком Сладкое, что в Донецкой области. Об этом сообщил нардеп от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко в своем телеграм-канале.

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"ВСУ вернули контроль над поселком Сладкое", — написал нардеп.

Населенный пункт находится севернее оккупированной Волновахи.

Это же подтвердил экс-полковник ФСБ Игорь Стрелков (Гиркин). По его словам, на участке Донецкого фронта в районе Докучаевска "все-таки были изменения на фронте".

"Противнику удалось вернуть контроль за селом Сладкое. О причинах отхода наших войск я здесь писать не буду", — заявил экс-боевик.

[ + – ] Пост Стрелкова

[ + – ] Сообщается об освобождении Сладкого

Отметим, официального подтверждения от Генерального штаба или Минобороны на момент написания не было. В утренней сводке Генштаба Сладкое не упоминалось.

Напомним, 2 июля ВСУ освободили село Ивановка в Херсонской области.

Также по данным ISW, российские войска возьмут оперативную паузу в наступлении после захвата Лисичанска, чтобы восполнить потери и боеспособность.