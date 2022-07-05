ВС РФ возьмут оперативную паузу в наступлении после захвата Лисичанска, — ISW

Российской армии нужен длительный отдых и перевооружение, чтобы начать полномасштабные наступательные операции на этом направлении. Однако неясно, пойдут ли они на риск долгосрочной паузы.

После отхода украинских сил обороны из Лисичанска Луганской области российское военное руководство успело отчитаться перед президентом РФ Владимиром Путиным о полном захвате региона. Глава Кремля поприветствовал данную новость, наградил генералов государственными наградами и, вероятно, позволил своим военным взять оперативную паузу в наступлении. Об этом пишут аналитики из Института изучения войны (ISW).

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Сообщается, что публичное заявление Путина на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу о том, что российские солдаты могут отдохнуть после захвата Лисичанска, вероятно, должно было показать его заботу о благополучии своих войск, несмотря на периодические жалобы в России на обращение с российскими солдатами.

Однако им действительно нужен длительный отдых и перевооружение, чтобы начать полномасштабные наступательные операции на этом направлении. Пока что неясно, пойдут ли ВС РФ на риск долгосрочной паузы, чтобы полностью восстановить свои силы.

[ + – ] Карта захваченных Россией украинских территорий

Попытки взять Северск и Бахмут

4 июля российские войска продолжали наступательные действия восточнее Бахмута для подготовки к последующим наступательным действиям в направлении Бахмута и Северска. В ISW считают, что российские войска, скорее всего, продолжат усилия по продвижению к западу от трассы T1302 Бахмут-Лисичанск, чтобы в конечном итоге продвинуться к Бахмуту и ​​Северску Донецкой области. Однако их способность сделать это успешно является сомнительной после потерь, понесенных при попытках взять Лисичанск.

Напомним, 4 июля Владимир Путин встретился с Сергеем Шойгу и разрешил "отдохнуть" подразделениям ВС РФ из группы "Центр", участвовавших в захвате Луганской области. При этом группировки "Восток" и "Запад" будут продолжать выполнять задачи.

3 июля украинские военные были вынуждены отступить из Лисичанска, который был последним крупным населенным пунктом Луганской области под украинским контролем. В Генштабе объяснили, что город был оставлен в целях сохранения жизни украинским бойцам.