ЗС РФ візьмуть оперативну паузу в наступі після захоплення Лисичанська, — ISW

Російській армії потрібен тривалий відпочинок і переозброєння, щоб розпочати повномасштабні наступальні операції у цьому напрямі. Однак незрозіміло, чи підуть вони на ризик довгострокової паузи.

Після відходу українських сил оборони з Лисичанська Луганської області російське військове керівництво встигло прозвітувати перед президентом РФ Володимиром Путіним про повне захоплення регіону. Глава Кремля привітав цю новину, нагородив генералів державними нагородами і, мабуть, дозволив своїм військовим взяти оперативну паузу в наступі. Про це пишуть аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

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Повідомляється, що публічна заява Путіна на зустрічі з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу про те, що російські солдати можуть відпочити після захоплення Лисичанська, ймовірно, мала показати його турботу про благополуччя своїх військ, незважаючи на періодичні скарги в Росії на поводження з російськими солдатами.

Проте їм справді потрібен тривалий відпочинок і переозброєння, щоб розпочати повномасштабні наступальні операції у цьому напрямі. Поки що не зрозуміло, чи підуть ЗС РФ на ризик довгострокової паузи, аби повністю відновити свої сили.

[ + – ] Карта захоплених Росією українських територій

Спроби взяти Сіверськ і Бахмут

4 липня російські війська продовжували наступальні дії на схід від Бахмута для підготовки до наступних наступальних дій у напрямку Бахмута та Сіверська. В ISW вважають, що російські війська, швидше за все, продовжать зусилля щодо просування на захід від траси T1302 Бахмут-Лисичанськ, щоб зрештою просунутися до Бахмута та Сіверська Донецької області. Однак їх здатність зробити це успішно є сумнівною після втрат, понесених під час спроб взяти Лисичанськ.

Нагадаємо, 4 липня Володимир Путін зустрівся із Сергієм Шойгу і дозволив "відпочити" підрозділам ЗС РФ із групи "Центр", які брали участь у захопленні Луганської області. При цьому угруповання "Схід" та "Захід" продовжуватимуть виконувати завдання.

3 липня українські військові були змушені відступити з Лисичанська, який був останнім великим населеним пунктом Луганської області під українським контролем. У Генштабі пояснили, що місто залишили з метою збереження життя українським бійцям.