РФ використала Таджикистан і Киргизію для перекидання солдатів в Україну, — ЗМІ (фото)

На військових об'єктах проходили навчання сотні російських військовослужбовців, частина яких вже загинула під час запеклих боїв в Україні.

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Росія для участі в повномасштабній війні відправляла в Україну своїх військовослужбовців із військових баз, які розташовані в Киргизії і Таджикистані. Про це йдеться в спільному розслідуванні проєктів "Радіо Свобода" — "Радіо Азаттик" і "Радіо Озоді".

Журналісти встановили кілька фактів відправлення російських військовослужбовців із військової бази "Кант", розташованої в Киргизії. Інсайдери підтвердили, що на вказаному об'єкті службу проходили вихідці з Республіки Тива, частина яких загинула під час запеклих боїв в Україні.

Один зі співрозмовників розповів, що на базі "Кант" російські військовослужбовці почали з'являтися у 2014 році, але у 2021 їхній контингент суттєво зріс.

"Приїхало одразу близько 300 хлопців. Я знав, що вони тренуються, відпрацьовуючи стрибки з парашутом. А як почалася війна, їх уже не було видно. До цього один із них сказав, що готується війна, і, можливо, він поїде. Нині й наметів, де вони жили, вже нема — усі зібрали. Чув, що половина з них загинула, а решта потрапила в полон", — заявив у коментарі журналістам місцевий житель.

Вихідці з Республіки Тива в спілкуванні з цивільними не приховували, що служать в армії РФ на контрактній основі. Їх розселили в наметах поблизу аеродрому, у них були свої казарми та їдальні, але до складу бази "Кант" вони не входили. Журналісти не мають інформації, коли саме військовослужбовці залишили стратегічний об'єкт. Судячи зі знімків Google Earth, зроблених у липні 2022 року, на території авіабази можна побачити близько понад 20 наметів у яких, як розповідали місцеві жителі, і жили військовослужбовці з Тиви.

[ + – ] РФ відправила на війну в Україну солдатів, які дислокувалися в Киргизії

Уже у вересні співробітники "Радіо Азаттик" відвідали військову базу "Кант" і з'ясували, що територія, яка була відведена під намети для військовослужбовців, тепер пустує. Відправлення солдатів з Тиви в Україну також підтверджує правозахисне об'єднання "Нова Тива".

21 червня з організацією вийшов на зв'язок військовослужбовець, який розповів, що зараз дислокується в Киргизії. Виходець із Тиви підтвердив, що їх планують відправляти для участі в бойових діях в Україну, а кілька його товаришів по службі відмовляються та хочуть розірвати контракт.

Правозахисники також володіють інформацією, що в червні з Киргизстану було відправлено двома групами щонайменше 90 тувинських військовослужбовців — 10 із них загинули, 20 отримали поранення, а ще 30 солдатів після прибуття на фронт відмовилися від участі у війні та повернулися в рідні міста.

Активістка "Нової Тиви", ім'я якої було змінено з міркувань безпеки, стверджує, що багато тувинців загинули в боях за Лисичанськ. Про цих військовослужбовців, за її словами, російські ЗМІ зняли багато пропагандистських сюжетів.

[ + – ] Вихідці з Республіки Тива, які загинули на війні в Україні

Схожу ситуацію, як з'ясувало "Радіо Озоді", спостерігали на російській військовій базі в Таджикистані. Перекидання солдатів в Україну здійснювалося здебільшого з числа військовослужбовців 201-ої дивізії, які дислокувалися в містах Душанбе та Бохтар.

Журналісти зв'язалися з начальником інформаційного відділу підрозділу ЗС РФ у Таджикистані Василем Моховим, який не підтвердив, але й не спростував дані про перекидання російських солдатів на український фронт. У розпорядженні "Радіо Озоді" є записи розмов, із яких можна зробити висновок, що на військовій базі в Центральній Азії дислокувалися від 1000 до 1500 військовослужбовців із Росії.

Один із солдатів, який був на базі в Таджикистані, у серпні під час спілкування з журналістами зізнався, що командування ЗС РФ планує залучити ще близько 600 бійців. Інший інсайдер підтвердив, що навесні в Україну вже вивозили ще одну групу військовослужбовців.

"Понад тисячу людей, точніше, близько півтори тисячі військових відбули на війну з цієї військової бази. Можливо, це число змінилося, я не знаю точно. Наскільки мені відомо, військові мали брати участь у СВО в Україні не більше чотирьох місяців і після цього терміну мали повернутися. Але вони досі не повернулися", — розповів журналістам ще один співрозмовник.

[ + – ] Солдат ЗС РФ, які дислокувалися в Таджикистані, відправили на війну в Україну

Місцевий житель із Душанбе розповів, що російські солдати часто орендували житло та "платили хороші гроші". Однак, за словами чоловіка, останні два місяці він не може знайти орендаря. Після початку великої війни в Україні чисельність російських солдатів також зменшилася в місті Бохтар.

Місцева мешканка Рухсора, яка володіє продуктовою крамницею, розповіла, що згодом у неї зменшилася кількість покупців із Росії. Під час дислокації росіяни купували в неї напої та пиво, але зараз рівень торгівлі дуже впав.

Нагадаємо, наприкінці серпня розслідувальний проєкт InformNapalm повідомив про ліквідацію Іраклія Комахідзе з Республіки Тива, який проїхав 7500 кілометрів для участі в бойових діях на території України.

Також повідомлялося, що вихідці з Республіки Тива найчастіше гинуть під час повномасштабної війни в Україні.

Варто зазначити, що в Киргизії, яка є союзницею Росії з ОДКБ, відкрили першу в країні базу ударних безпілотників "Байрактар". БПЛА, за інформацією влади, виконуватимуть основні завдання протиповітряної оборони та сухопутних військ.