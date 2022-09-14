РФ использовала Таджикистан и Киргизию для переброски солдат в Украину, — СМИ (фото)

На военных объектах проходили обучение сотни российских военнослужащих, часть из которых уже погибла в ходе ожесточенных боев в Украине.

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Россия для участия в полномасштабной войне отправляла в Украину своих военнослужащих с военных баз, которые расположены в Киргизии и Таджикистане. Об этом говорится в совместном расследовании проектов "Радио Свобода" — "Радио Азаттык" и "Радио Озоди".

Журналисты установили несколько фактов отправки российских военнослужащих с военной базы "Кант", расположенной в Киргизии. Инсайдеры подтвердили, что на указанном объекте службу проходили выходцы из Республики Тыва, часть которых погибла в ходе ожесточенных боев в Украине.

Один из собеседников рассказал, что на базе "Кант" российские военнослужащие начали появляться в 2014 году, но в 2021 — их контингент существенно вырос.

"Приехало сразу около 300 ребят. Я знал, что они тренируются, отрабатывая прыжки с парашютом. А как началась война, их уже не видно было. До этого один из них сказал, что готовится война и, возможно, он поедет. Сейчас и палаток, где они жили, уже нет — все собрали. Слышал, что половина из них погибла, а остальные попали в плен", — заявил в комментарии журналистам местный житель.

Выходцы из Республики Тыва в общении с гражданскими не скрывали, что служат в армии РФ на контрактной основе. Их расселили в палатках вблизи аэродрома, у них были свои казармы и столовые, но в состав базы "Кант" они не входили. Журналисты не обладают информацией, когда именно военнослужащие покинули стратегический объект. Судя по снимкам Google Earth, которые были сделаны в июле 2022 года, на территории авиабазы можно увидеть около более 20 палаток в которых, как рассказывали местные жители, и жили военнослужащие из Тывы.

[ + – ] РФ отправила на войну в Украину солдат, которые дислоцировались в Киргизии

Уже в сентябре сотрудники "Радио Азаттык" посетили военную базу "Кант" и выяснили, что территория, которая была отведена под палатки для военнослужащих, теперь пустует. Отправку солдат из Тывы в Украину также подтверждает правозащитное объединение "Новая Тыва".

21 июня с организацией вышел на связь военнослужащий, который рассказал, что сейчас дислоцируется в Киргизии. Выходец из Тывы подтвердил, что их планируют отправлять для участия в боевых действиях в Украину, а несколько его сослуживцев отказываются и хотят разорвать контракт.

Правозащитники также владеют информацией, что в июне из Кыргызстана было отправлено двумя группами как минимум 90 тувинских военнослужащих — 10 из них погибли, 20 получили ранения, а еще 30 солдат после прибытия на фронт отказались от участия в войне и вернулись в родные города.

Активистка "Новой Тывы", чье имя было изменено по соображениям безопасности, утверждает, что много тувинцев погибли в боях за Лисичанск. Об этих военнослужащих, по ее словам, российские СМИ сняли много пропагандистских сюжетов.

[ + – ] Выходцы из Республики Тыва, которые погибли на войне в Украине

Похожая ситуация, как выяснило "Радио Озоди", наблюдалась на российской военной базе в Таджикистане. Переброска солдат в Украину осуществлялась в основном из числа военнослужащих 201-й дивизии, которые дислоцировались в городах Душанбе и Бохтар.

Журналисты связались с начальником информационного отдела подразделения ВС РФ в Таджикистане Василием Моховым, который не подтвердил, но и не опроверг данные о переброске российских солдат на украинский фронт. В распоряжении "Радио Озоди" есть записи разговоров, из которых можно сделать вывод, что на военной базе в Центральной Азии дислоцировались от 1000 до 1500 военнослужащих из России.

Один из солдат, который находился на базе в Таджикистане, в августе в ходе общения с журналистами признался, что командование ВС РФ планирует привлечь еще около 600 бойцов. Другой инсайдер подтвердил, что весной в Украину уже вывозили еще одну группу военнослужащих.

"Более тысячи человек, точнее, около полутора тысяч военных отбыли на войну с этой военной базы. Может быть, это число изменилось, я не знаю точно. Насколько мне известно, военные должны были участвовать в СВО в Украине не более четырех месяцев и после этого срока должны были вернуться. Но они до сих пор не вернулись", — рассказал журналистам еще один собеседник.

[ + – ] Солдат ВС РФ, которые дислоцировались в Таджикистане, отправили на войну в Украину

Местный житель из Душанбе рассказал, что российские солдаты часто арендовали жилье и "платили хорошие деньги". Однако, по словам мужчины, последние два месяца он не может найти арендатора. После начала большой войны в Украине численность российских солдат также уменьшилась в городе Бохтар.

Местная жительница Рухсора, владеющая продуктовым магазином, рассказала, что со временем у нее уменьшилось количество покупателей из России. Во время дислокации россияне покупали у нее напитки и пиво, но сейчас уровень торговли очень сильно упал.

Напомним, в конце августа расследовательский проект InformNapalm сообщил о ликвидации Ираклия Комахидзе из Республики Тыва, который проехал 7500 километров для участия в боевых действиях на территории Украины.

Также сообщалось, что выходцы из Республики Тыва чаще остальных гибнут в ходе полномасштабной войны в Украине.

Стоит отметить, что в Киргизии, которая является союзником России по ОДКБ, открыли первую в стране базу ударных беспилотников "Байрактар". БПЛА, по информации властей, будут выполнять основные задачи противовоздушной обороны и сухопутных войск.