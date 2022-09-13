Москва беснуется: в Киргизии открыли первую базу беспилотников "Байрактар" (фото)

В Москве считают, что Бишкек должен согласовывать планы по приобретению турецких беспилотников с российским руководством. В Киргизии находится база ВС РФ "Кант".

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Президент Киргизии Садыр Жапаров открыл первую в стране базу ударных беспилотников "Байрактар", призванных оборонять пограничную территорию страны. Об этом сообщает пресс-служба киргизского президента.

На церемонии открытия президент страны назвал обеспечение безопасности границы — одним из приоритетов для руководства страны. Жапаров также анонсировал улучшение условий службы пограничников.

Новая база ударных дронов должна выполнять основные задачи противовоздушной обороны и сухопутных войск. Глава государства надеется, что закупленные системы будут использоваться только во время учений, которые проводятся с целью защиты суверенитета государства.

Кыргызстан — миролюбивая страна, а усилия по укреплению обороноспособности армии сосредоточены исключительно на обороне, подчеркнул президент.

[ + – ] Президент Киргизии открывает базу беспилотников "Байрактар". [ + – ] Президент Киргизии открывает базу беспилотников "Байрактар". [ + – ] Президент Киргизии открывает базу беспилотников "Байрактар". [ + – ] Президент Киргизии открывает базу беспилотников "Байрактар".

С ударными дронами "Байрактар" работают офицеры киргизской погранслужбы, которые прошли соответствующую подготовку. Эти беспилотники поступили на вооружение погранслужбы страны в декабре 2021 года, тогда Киргизия стала первой страной ОДКБ (Организации договора о коллективной безопасности), которая закупила эти ударные дроны.

[ + – ] Президент Киргизии Садыр Жапаров за пультом "Байрактара".

В конце марта в Иссык-Кульской области на базе учебного центра "Эдельвейс" вооруженные силы страны проводили тактические учения с применением БПЛА турецкого производства.

[ + – ] Беспилотник "Байрактар". [ + – ] Беспилотник "Байрактар". [ + – ] Ударный дрон "Байрактар" киргизских ВВС.

В последние годы Киргизия пытается реформировать свою армию и создать современные и мобильные вооруженные силы.

В Кремле в ответ на планы Бишкека по приобретению турецких беспилотников заявляли, что подобные закупки следует согласовывать с Москвой, поскольку в этой стране находится российская военная база "Кант".

Ранее Фокус сообщал, что как будет выглядеть завод по производству "Байрактаров" в Украине. Ожидается, что на предприятии будут работать более 300 украинских инженеров и других специалистов по сборке Bayraktar TB2 и новой разработки — Kizilelma.

Напомним, что по всему миру спрос на "Байрактары" беспрерывно растет. Представители вооруженных сил многих стран выстраиваются в очередь, пытаясь обзавестись ударными беспилотниками Bayraktar.