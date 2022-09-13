Москва біснується: у Киргизстані відкрили першу базу безпілотників "Байрактар" (фото)

У Москві вважають, що Бішкек має узгоджувати плани щодо придбання турецьких безпілотників із російським керівництвом. У Киргизстані знаходиться база ЗС РФ "Кант".

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Президент Киргизстану Садир Жапаров відкрив першу в країні базу ударних безпілотників "Байрактар", покликаних боронити прикордонну територію країни. Про це повідомляє пресслужба киргизького президента.

На церемонії відкриття президент країни назвав гарантування безпеки кордону одним із пріоритетів для керівництва країни. Жапаров також анонсував покращення умов служби прикордонників.

Нова база ударних дронів повинна виконувати основні завдання протиповітряної оборони та сухопутних військ. Глава держави сподівається, що закуплені системи використовуватимуть лише під час навчань, які проводяться з метою захисту суверенітету держави.

Киргизстан — миролюбна країна, а зусилля щодо зміцнення обороноздатності армії зосереджені виключно на обороні, наголосив президент.

[ + – ] Президент Киргизстану відкриває базу безпілотників "Байрактар". [ + – ] Президент Киргизстану відкриває базу безпілотників "Байрактар". [ + – ] Президент Киргизстану відкриває базу безпілотників "Байрактар". [ + – ] Президент Киргизстану відкриває базу безпілотників "Байрактар".

З ударними дронами "Байрактар" працюють офіцери киргизької прикордонної служби, які пройшли відповідну підготовку. Ці безпілотники надійшли на озброєння прикордонної служби країни у грудні 2021 року, тоді Киргизстан став першою країною ОДКБ (Організації договору про колективну безпеку), яка закупила ці ударні дрони.

[ + – ] Президент Киргизстану Садир Жапаров за пультом "Байрактара"

Наприкінці березня в Іссик-Кульській області на базі навчального центру "Едельвейс" збройні сили країни проводили тактичні навчання із застосуванням БПЛА турецького виробництва.

[ + – ] Безпілотник "Байрактар". [ + – ] Безпілотник "Байрактар". [ + – ] Ударний дрон "Байрактар" киргизьких ВПС.

В останні роки Киргизстан намагається реформувати свою армію та створити сучасні та мобільні збройні сили.

У Кремлі у відповідь на плани Бішкека щодо придбання турецьких безпілотників заявляли, що такіазакупівлі слід погоджувати з Москвою, оскільки в цій країні знаходиться російська військова база "Кант".

Раніше Фокус повідомляв, що як виглядатиме завод із виробництва "Байрактарів" в Україні. Очікується, що на підприємстві працюватимуть понад 300 українських інженерів та інших фахівців зі збирання Bayraktar TB2 та нової розробки — Kizilelma.

Нагадаємо, що по всьому світу попит на "Байрактари" безперервно зростає. Представники збройних сил багатьох країн вишиковуються в чергу, намагаючись обзавестися ударними безпілотниками Bayraktar.