"Финал экспансии": разведка Великобритании оценила шансы России увеличить армию до 1,5 млн человек

Военное командование оккупантов хочет расширить до размеров дивизий минимум 2 бригады на северо-западе, объясняя это угрозой от вступления Финляндии и Швеции в НАТО. В Украине российские силы испытывают беспрецедентное давление, указывают британские разведчики.

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Российское военное командование пока не знает, как обеспечить увеличение армии до 1,5 миллиона человек. Об этом говорится в разведсводке Министерства обороны Великобритании от 23 декабря.

Президенту РФ Владимиру Путину 21 декабря представили планы по увеличению численности ВС РФ примерно на 30% — до 1,5 миллиона человек, напомнили разведчики.

По словам министра обороны России Сергея Шойгу, расширить до размеров дивизии собираются минимум 2 бригады на северо-западе России. Он сослался на предполагаемую угрозу от вступления Финляндии и Швеции в НАТО.

[ + – ] Россия хочет адаптировать военные силы к долгосрочным стратегическим вызовам

Министр говорил о создании 2 новых военных округов — Московском и Ленинградском, а также 3 мотострелковых дивизий, в том числе в Херсонской и Запорожской областях и армейский корпус в Карелии.

"Учитывая стремление НАТО нарастить военный потенциал вблизи российских границ, а также расширить Североатлантический альянс за счет Финляндии и Швеции, требуется принятие ответных мер по созданию соответствующей группировки войск на северо-западе России", — заявил он.

Данная тенденция свидетельствует о стремлении России адаптировать военные силы к долгосрочным стратегическим вызовам, возникшим в результате вторжения в Украину, заметили британские специалисты.

"Остается неясным, как Россия найдет рекрутов для завершения экспансии в то время, когда ее силы находятся под беспрецедентным давлением в Украине", — заключили в разведке.

Напомним, что по данным украинского Генштаба на 22 декабря, Россия потеряла в Украине с начала полномасштабного вторжения более 100 тысяч военных. Оккупанты несут крупные потери в военной технике.

По случаю круглой цифры потерь в рядах ВС РФ Фокус подготовил мемы, посвященные ВСУ и главнокомандующему Валерию Залужному.

Начальник российского Генштаба Валерий Герасимов 22 декабря сказал, что захватчики сосредоточились на полном "освобождении" Донецкой области. Минобороны Великобритании 21 декабря указывало, что ВС РФ и боевики из "группы Вагнера" вряд ли смогут достичь успехов в Бахмуте Донецкой области.