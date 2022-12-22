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Военный Фокус Российско-украинская война

"Разблокировали ЗРК Patriot": украинцы отреагировали на 100-тысячные потери ВС РФ мемами

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Часть мемов про 100 тысяч украинцы посвятили Валерию Залужному

В Украине вспомнили о комедии Ивана Карпенко-Карого "Сто тысяч", нарисовали Залужного с мешком и предположили, какое вооружение получат от партнеров ВСУ, когда Россия потеряет 200 тысяч своих военнослужащих.

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Сегодня, 22 декабря, общие потери России в Украине с начала полномасштабного вторжения превысили 100 тысяч военнослужащих. Это вдохновило украинцев на мемы, посвященные главнокомандующему Украины Валерию Залужному и ЗРК Patriot. Фокус собрал лучшие из шуток.

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Еще до того, как Генштаб отчитался о потерях российской армии с круглым числом ликвидированных военнослужащих, украинцы уже начали шутить об этом.

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В ожидании 100 тысяч

Пользователи сети показали, как они ожидают сводки украинского командования.

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Часть авторов мемов решила визуализировать долгожданную цифру в виде обложки известного произведения украинского писателя Ивана Карпенко-Карого "Сто тысяч".

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Больше всего таких тематических "обложек" заслуженно появилось с изображением главнокомандующего Украины Валерия Залужного.

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Также украинцы предположили, что именно ликвидация ста тысяч российских военнослужащих смогла "разблокировать" для Украины получение ЗРК Patriot, поставку которого анонсировали в США.

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Также пользователи сети шутят о том, что получит Киев, когда отметка потерь ВС РФ достигнет 150 тысяч, 200 тысяч и так далее.

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Так, журналист Денис Бигус предположил, что Украина сможет рассчитывать на авианосец при 200 тысячах ликвидированных россиян.

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Отдельное внимание украинцы обратили на то, что в сводке Генштаба не круглое число в 100 тысяч. По официальным данным, Россия потеряла 100 тысяч 400 своих солдат, что стало очередным поводом для шуток.

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К сетевому юмору присоединились и украинские компании. Так, в аккаунте маркетплейса Rozetka появилась шутка о том, что ВСУ заказали оптом 100 тыс. пакетом для мусора "Беленькая лада" с отсылкой на то, что правительство России обещало выдавать родственникам погибших на войне россиян автомобили.

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Флешмоб подхватила "Укрпошта", которая обратилась к "Почте России" с предложением встретить 100 тыс. украинских отправлений.

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На официальную статистику Генштаба ВСУ отреагировал и мобильный оператор "Киевстар".

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К шуткам присоединился и глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

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В сети также вспомнили о том, что Владимир Зеленский когда-то вел телешоу "Миллионер — Горячее кресло", а также привязали шутку про 100 тысяч к другим темам и известным персонажам.

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Напомним, украинцы в сети также активно шутили об отключениях света в стране.

До этого ярким поводом для интернет-юмора стал пожар на Крымском мосту.