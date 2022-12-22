"Розблокували ЗРК Patriot": українці відреагували на 100-тисячні втрати ЗС РФ мемами

В Україні згадали про комедію Івана Карпенка-Карого "Сто тисяч", намалювали Залужного з мішком та припустили, яке озброєння отримають від партнерів ЗСУ, коли Росія втратить 200 тисяч своїх військовослужбовців.

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Сьогодні, 22 грудня, загальні втрати Росії в Україні з початку повномасштабного вторгнення перевищили 100 тисяч військовослужбовців. Це надихнуло українців на меми, присвячені Головнокомандувачу України Валерію Залужному та ЗРК Patriot. Фокус зібрав найкращі з жартів.

Ще до того, як Генштаб прозвітував про втрати російської армії з цілою кількістю ліквідованих військовослужбовців, українці вже почали жартувати про це.

[ + – ] В очікуванні 100 тисяч

Користувачі мережі показали, як вони очікують на зведення українського командування.

Частина авторів мемів вирішила візуалізувати довгоочікувану цифру у вигляді обкладинки відомого твору українського письменника Івана Карпенка-Карого "Сто тисяч".

Найбільше таких тематичних "обкладинок" заслужено з'явилося із зображенням Головнокомандувача України Валерія Залужного.

Також українці припустили, що саме ліквідація ста тисяч російських військовослужбовців змогла "розблокувати" для України отримання ЗРК Patriot, постачання якого анонсували до США.

Також користувачі мережі жартують, що отримає Київ, коли позначка втрат ЗС РФ досягне 150 тисяч, 200 тисяч і так далі.

Так, журналіст Денис Бігус припустив, що Україна зможе розраховувати на авіаносець за 200 тисяч ліквідованих росіян.

Окрему увагу українці звернули на те, що у зведенні Генштабу не кругле число у 100 тисяч. За офіційними даними, Росія втратила 100 тисяч 400 своїх солдатів, що стало черговим приводом для жартів.

До гумового гумору приєдналися і українські компанії. Так, в акаунті маркетплейсу Rozetka з'явився жарт про те, що ЗСУ замовили оптом 100 тис. пакетом для сміття "Біленька лада" з посиланням на те, що уряд Росії обіцяв видавати родичам загиблих на війні росіян автомобілі.

Флешмоб підхопила "Укрпошта", яка звернулася до "Пошти Росії" із пропозицією зустріти 100 тис. українських відправлень.

На офіційну статистику Генштабу ЗСУ відреагував і мобільний оператор "Київстар".

До жартів приєднався голова Офісу Президента України Андрій Єрмак.

У мережі також згадали про те, що Володимир Зеленський колись вів телешоу "Мільйонер — Гаряче крісло", а також прив'язали жарт про 100 тисяч до інших тем та відомих персонажів.

Нагадаємо, українці в мережі також активно жартували про відключення світла в країні.

До цього яскравим приводом для інтернет-гумору стала пожежа на Кримському мосту.