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Воєнний фокус Російсько-українська війна

"Розблокували ЗРК Patriot": українці відреагували на 100-тисячні втрати ЗС РФ мемами

валерій залужний мем сто тисяч
Частину мемів про 100 тисяч українці присвятили Валерію Залужному

В Україні згадали про комедію Івана Карпенка-Карого "Сто тисяч", намалювали Залужного з мішком та припустили, яке озброєння отримають від партнерів ЗСУ, коли Росія втратить 200 тисяч своїх військовослужбовців.

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Сьогодні, 22 грудня, загальні втрати Росії в Україні з початку повномасштабного вторгнення перевищили 100 тисяч військовослужбовців. Це надихнуло українців на меми, присвячені Головнокомандувачу України Валерію Залужному та ЗРК Patriot. Фокус зібрав найкращі з жартів.

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Ще до того, як Генштаб прозвітував про втрати російської армії з цілою кількістю ліквідованих військовослужбовців, українці вже почали жартувати про це.

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В очікуванні 100 тисяч

Користувачі мережі показали, як вони очікують на зведення українського командування.

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Частина авторів мемів вирішила візуалізувати довгоочікувану цифру у вигляді обкладинки відомого твору українського письменника Івана Карпенка-Карого "Сто тисяч".

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Найбільше таких тематичних "обкладинок" заслужено з'явилося із зображенням Головнокомандувача України Валерія Залужного.

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Також українці припустили, що саме ліквідація ста тисяч російських військовослужбовців змогла "розблокувати" для України отримання ЗРК Patriot, постачання якого анонсували до США.

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Також користувачі мережі жартують, що отримає Київ, коли позначка втрат ЗС РФ досягне 150 тисяч, 200 тисяч і так далі.

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Так, журналіст Денис Бігус припустив, що Україна зможе розраховувати на авіаносець за 200 тисяч ліквідованих росіян.

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Окрему увагу українці звернули на те, що у зведенні Генштабу не кругле число у 100 тисяч. За офіційними даними, Росія втратила 100 тисяч 400 своїх солдатів, що стало черговим приводом для жартів.

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До гумового гумору приєдналися і українські компанії. Так, в акаунті маркетплейсу Rozetka з'явився жарт про те, що ЗСУ замовили оптом 100 тис. пакетом для сміття "Біленька лада" з посиланням на те, що уряд Росії обіцяв видавати родичам загиблих на війні росіян автомобілі.

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Флешмоб підхопила "Укрпошта", яка звернулася до "Пошти Росії" із пропозицією зустріти 100 тис. українських відправлень.

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На офіційну статистику Генштабу ЗСУ відреагував і мобільний оператор "Київстар".

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До жартів приєднався голова Офісу Президента України Андрій Єрмак.

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У мережі також згадали про те, що Володимир Зеленський колись вів телешоу "Мільйонер — Гаряче крісло", а також прив'язали жарт про 100 тисяч до інших тем та відомих персонажів.

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Нагадаємо, українці в мережі також активно жартували про відключення світла в країні.

До цього яскравим приводом для інтернет-гумору стала пожежа на Кримському мосту.