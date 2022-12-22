Росія втратила у війні проти України понад 100 тисяч військовослужбовців, — Генштаб ЗСУ (фото)

Із першого дня великої війни підрозділи ЗСУ ліквідували понад 3 тисячі танків, майже 6 тисяч бойових броньованих машин і понад 200 засобів ППО противника.

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Загальні втрати Росії в Україні від початку повномасштабного вторгнення перевищили 100 тисяч військовослужбовців. Про це йдеться в ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил від 22 грудня.

За даними командування, загальні бойові втрати Росії в Україні з 24 лютого перевищили позначку 100 тисяч військовослужбовців. Лише минулої доби підрозділи ЗСУ ліквідували на різних напрямках фронту 660 загарбників.

Крім цього, як кажуть зведення Генштабу, за день українські військовослужбовці знищили 1 танків, 6 артилерійських систем і 2 бойові броньовані машини.

Втрати Росії в Україні з 24 лютого по 21 грудня орієнтовно склали:

3003 танків (+1 за минулу добу),

5981 бойових броньованих машин (+2),

1978 артилерійських систем (+6),

413 одиниць РСЗВ (+1)

212 засобів ППО,

283 літаки (+1)

267 вертольотів,

1693 БПЛА оперативно-тактичного рівня (+5),

653 крилаті ракети,

16 кораблів і катерів,

4615 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн (+7),

178 одиниць спеціальної техніки.

[ + – ] Росія втратила у війні проти України понад 100 тисяч військовослужбовців

Зазначимо, що у своєму нещодавньому звіті Інститут вивчення війни ISW стверджував, що Кремль змирився з колосальними бойовими втратами та прагнутиме виграти війну проти України. Аналітики вважають, що всередині РФ можливий соціальний бунт, якщо президент Володимир Путін відмовиться від максималістських цілей щодо сусідньої держави.

Також повідомлялося, що Росія намагається компенсувати свої колосальні бойові втрати за рахунок вихідців трудових мігрантів із Таджикистану й Узбекистану, яких також призивають до лав ЗС РФ.