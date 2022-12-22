Кремль змирився з десятками тисяч убитих росіян і прагнутиме виграти війну, — ISW

На думку аналітиків, офіційна Москва також продовжує інформацію про кампанію проти Заходу, намагаючись посадити Україну за стіл переговорів.

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Кремль вирішив змиритися з десятками тисяч жертв повномасштабного вторгнення та прагнутиме виграти війну проти України. Про це йдеться в новому звіті Інституту вивчення війни ISW від 21 грудня.

Зокрема, аналітики вирішили проаналізувати засідання колегії Міністерства оборони РФ, на якому був присутнім президент Росії Володимир Путін і керівник відомства Сергій Шойгу.

На думку експертів із ISW, заяви глави Кремля свідчать про те, що Москва змирилася зі своїми колосальними втратами та прагнутиме виграти війну проти України.

"Шойгу спробував виправдати громадські витрати мобілізації, визнавши, що призов в армію був "серйозним випробуванням" для російського суспільства, необхідним для захисту нещодавно окупованих територій в Україні. Путін, імовірно, вважає, що якщо він зменшить максималістський набір цілей або визначить менші короткострокові завдання, це спровокує широке невдоволення як загальної російської громадськості, так і ультранаціоналістичної спільноти прихильників війни", — йдеться у звіті ISW.

Аналітики припускають, що Кремль і надалі намагатиметься виконати максималістські цілі в Україні, очікуючи, що російське суспільство не критикуватиме владу за великі бойові втрати. Окрім цього, як зазначають у ISW, на засіданні колегії Путін і Шойгу продовжили інформаційну кампанію, спрямовану на те, щоб змусити Захід підштовхнути Київ до проведення переговорів.

Зазначимо, що на день раніше Володимир Путін, виступаючи на колегії Міноборони Росії, озвучив чергові ядерні погрози. За словами глави Кремля, країна-агресор продовжить розвиток своєї тріади, яка гарантує збереження "російської державності й територіальної цілісності".

Також повідомлялося, що Володимир Путін, незважаючи на офіційне завершення часткової мобілізації, сформував раду з питань мобілізаційної підготовки росіян.