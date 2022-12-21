"Гарантія територіальної цілісності": РФ продовжить розвиток ядерної тріади, — Путін

Президент РФ заявив, що мобілізація та війна в Україні виявили "певні проблеми", які потрібно вирішувати. За його словами, зараз у резерві ЗС РФ є 150 тисяч солдатів для продовження бойових дій.

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Президент Росії Володимир Путін заявив, що РФ продовжуватиме розвиток ядерної тріади. За його словами, це головна гарантія збереження "російської державності та територіальної цілісності". Про це він сказав під час виступу колегії Міноборони РФ, повідомляє "РИА Новости".

Війна в Україні

Глава Кремля також заявив, що Міноборони, Генштаб РФ і всі російські командири не мають обмежень щодо фінансування.

"Країна, уряд дають усе, що армія просить. Все. Сподіваюся, що відповідь буде належним чином сформульована і відповідні результати будуть досягатися", — сказав він.

Крім того, Путін розповів, що із 300 тисяч мобілізованих росіян частина вже перебуває на фронті, а 150 тисяч проходять підготовку на полігонах. Він вважає, що це достатній резерв для проведення операції.

Президент Росії заявив, що оголошення часткової мобілізації в країні виявило "певні проблеми", які потрібно вирішувати.

"Передусім потрібно модернізувати систему військових комісаріатів, це стосується цифровізації баз даних, взаємодії з місцевою та регіональною владою. Оновлення вимагає система цивільної та територіальної оборони", — заявив Путін.

Також російський президент заявив, що бойові дії в Україні окреслили питання, над "якими ми маємо добре попрацювати". За його словами, це зв'язок, автоматизоване управління військами та зброєю, тактика контрбатарейної боротьби.

Володимир Путін заявив, що на всіх територіях РФ, "у тому числі і на нових, буде забезпечене безпечне життя наших громадян".

Нагадаємо, 20 грудня ЗМІ писали, що Путін готує росіян до затяжної війни з Україною. Журналісти зазначають, що інакодумство в Росії пригнічуватиметься жорсткіше, а влада спецслужб лише посилиться.

Також журналісти писали, що військове керівництво РФ не може вирішити, чи варто розпочинати зимовий наступ в Україні. Путін закликав подати йому короткострокові та середньострокові плани того, як вести війну.